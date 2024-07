Sie gewann Gold im Beachvolleyball: Deutsche Olympia-Heldin tritt zurück

Olympia-Siegerin Kira Walkenhorst hat ihr endgültiges Karriereende als Beach-Volleyballerin angekündigt. Die deutsche Meisterschaft in Timmendorfer Strand werde ihr letztes Turnier sein, teilte die 33-Jährige auf ihren Social-Media-Kanälen mit. Das Turnier an der Ostseeküste findet vom 29. August bis 1. September statt.

„Ich freue mich sehr darauf, diese lange, erfolgreiche, aber auch harte Karriere zusammen mit meiner Familie, langjährigen Wegbegleitern, aber auch mit Euch Fans gemeinsam beenden zu können“, schrieb Walkenhorst.

Walkenhorst wurde mit Ludwig Olympiasiegerin

Die Blockspezialistin gewann an der Seite ihrer langjährigen Partnerin Laura Ludwig 2016 die olympische Goldmedaille in Rio de Janeiro und 2017 den WM-Titel in Wien. 2015 und 2016 wurden Ludwig/Walkenhorst zudem Europameisterinnen.

Schon 2019 hatte Kira Walkenhorst erstmals ihren Rücktritt erklärt. 2020 startete sie dann aber ihr Comeback. In diesem Jahr bildet sie ein Team mit Isabel Schneider. (dpa/bv)