Sie war fünfmal Deutschlands Volleyballerin des Jahres, führte die Nationalmannschaft zu zwei EM-Silbermedaillen und wurde nach ihrem Wechsel zum Beachvolleyball an der Seite von Laura Ludwig Fünfte bei den Olympischen Spielen in Tokio. Nun taucht Margareta „Maggie“ Kozuch wieder auf. In Hamburg, dort wo alles begann. Und es könnte zugleich ein Abschied werden.

Sie war fünfmal Deutschlands Volleyballerin des Jahres, führte die Nationalmannschaft zu zwei EM-Silbermedaillen und wurde nach ihrem Wechsel zum Beachvolleyball an der Seite von Laura Ludwig Fünfte bei den Olympischen Spielen in Tokio. Nun taucht Margareta „Maggie“ Kozuch wieder auf. In Hamburg, dort wo alles begann. Und es könnte zugleich ein Abschied werden.

Die 37-Jährige zeigt sich locker, aufgeräumt und befreit von jedem Druck, als sie mit der MOPO über ihr Comeback bei dem Beachvolleyball-Event „Queen & King of the Court“ in der Active-City-Arena auf dem Heiligengeistfeld spricht. „Ich freue mich riesig und möchte es einfach nur genießen“, sagt die gebürtige Hamburgerin, die ihre Karriere einst beim TuS Berne begann, bevor sie beim TV Fischbek in der Bundesliga brillierte und schließlich in die große Volleyball-Welt hinauszog. Kozuch, die an diesem Wochenende auf St. Pauli an der Seite von Sarah Schneider (28, ETV) aufschlägt, muss nach ihrer zweijährigen Baby-Pause niemandem mehr etwas beweisen.

„Maggie“ Kozuch lebt mit ihrer Familie in Mailand

Sie lebt mittlerweile mit ihrem Mann Nicolò (36) und Sohn Leonardo (2) in Mailand. Die Familie wird sie bei ihrem Heimspiel unterstützen. Der Spaß steht im Vordergrund. Ein Ziel gebe es nicht, sagt Kozuch: „Wir werden sehen, wie weit die Kondition reicht.“ Es ist ein Comeback, das voraussichtlich eine Abschiedsvorstellung in der Heimat wird.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Hamburgs neues Highlight: Erster Besuch auf dem fertigen Dach des „Grünen Bunkers“

– „So schlimm war es noch nie“: Wie die Politik der Verdrängung das Elend nach St. Georg bringt

– Jung, reich, rechts? Warum ausgerechnet die Sylter Champagner-Elite Neonazi-Parolen grölte und was das mit der Insel macht

– 20 Seiten Sport: HSV-Sportdirektor Claus Costa im exklusiven MOPO-Interview über die Transferpläne des Vereins

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag

Und es ist nicht nur ein Sprung in den nassen Sand, sondern auch ins kalte Wasser. Kozuch hatte nämlich zuletzt vor allem in der Halle trainiert, sie hält sich seit der Geburt ihres Sohnes in Italiens erster Volleyball-Liga fit, allerdings ohne am Spielbetrieb teilzunehmen. Kürzlich stand sogar ihr Comeback in der Nationalmannschaft im Raum. „Ich habe mich nie wirklich vom Hallen-Volleyball, meiner großen Passion, verabschiedet“, erklärt Kozuch, die den deutschen Frauen helfen sollte, die Olympia-Quali einzutüten. Zu ihrem 337. Länderspiel kam es dann aber doch nicht. Noch nicht. „Als ich hätte zusagen müssen, hatte ich einen Magen-Darm-Infekt“, erläutert Kozuch. „Mein Körper hat mir ein klares Nein signalisiert.“ Möglich sei ein Comeback in der Halle aber weiterhin.

Das könnte Sie auch interessieren: Von Golf bis Galopp: Das sind die wichtigsten Sportevents in Hamburg diesen Sommer

In Hamburg aber ist nun der Sand ihr Element. Dass sie dem Event ohne jeden Druck begegnet, habe auch mit Leonardo zu tun. „Mit Kind ist alles anders“, lacht sie. „Kinder sind so unvoreingenommen. Ich darf unheimlich viel von ihm lernen.“ Der kleine Mann, er hat neue Magie in „Maggies“ Leben gebracht.