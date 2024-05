Sensation bei Hamburger Golf-Turnier: Ein deutscher Nobody verblüfft die Weltelite

Der deutsche Golf-Profi Jannik de Bruyn führt nach dem ersten Tag völlig überraschend das Feld bei den Hamburg European Open, die in Winsen an der Luhe ausgetragen werden, an.

Der 24-Jährige aus Mönchengladbach benötigte für die erste Runde bei dem mit 2,5 Millionen Dollar dotierten Turnier der DP World Tour vor den Toren Hamburgs 64 Schläge. Damit blieb die Nummer 818 der Weltrangliste auf dem schwierigen Par-73-Kurs der Green-Eagle-Anlage neun Versuche unter dem Platzstandard.

Jannik de Bruyn fassungslos: „Ich kann es nicht erklären“

„Ich kann es nicht erklären. Ich war im Moment. Die Birdies kamen, ich konnte sie nicht verhindern“, sagte de Bruyn. Insgesamt gelangen dem Mönchengladbacher elf Birdies bei zwei Bogeys. Den zweiten Platz belegen nach dem ersten Tag der Engländer Laurie Canter und der Waliser Jack Davidson mit jeweils 68 Schlägen und fünf unter Par.

Wegen Nebels konnte das Turnier am Donnerstag erst mit dreistündiger Verspätung gestartet werden. Deshalb beendeten nicht alle Spieler ihre erste Runde, die am Freitag nachgeholt wird. (dpa/lw)