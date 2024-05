Tee-Time vor den Toren Hamburgs. Vom 30. Mai bis 2. Juni kommen im Norden wieder alle Golf-Fans auf ihre Kosten. Auf der Anlage Green Eagle in Winsen (Luhe) finden die zur DP World Tour zählenden European Open statt. Zahlreiche internationale und deutsche Stars sind dabei. Dazu gehört auch Lokalmatador Anton Albers, bei dem die Vorfreude besonders groß ist. Schließlich ist es für ihn nicht einfach nur ein Heimspiel – sondern eine ganz große Chance.

Tee-Time vor den Toren Hamburgs. Vom 30. Mai bis 2. Juni kommen im Norden wieder alle Golf-Fans auf ihre Kosten. Auf der Anlage Green Eagle in Winsen (Luhe) finden die zur DP World Tour zählenden European Open statt. Zahlreiche internationale und deutsche Stars sind dabei. Dazu gehört auch Lokalmatador Anton Albers, bei dem die Vorfreude besonders groß ist. Schließlich ist es für ihn nicht einfach nur ein Heimspiel – sondern eine ganz große Chance.

„Ein DP World Tour-Event in Deutschland ist für uns deutsche Spieler immer etwas Besonderes. Für mich in diesem Fall sogar noch mehr. Es ist ein Heimspiel. Meine Familie und viele Freunde werden dabei sein. Das Turnier ist für mich ein Highlight der Saison“, erzählt Albers, der aus Buchholz kommt, auf dem Platz in Winsen regelmäßig trainiert und genau dort vor einem Jahr auch sein Debüt als Profi gefeiert hat.

Anton Albers spielt nur in Winsen auf der DP World Tour

Auch wenn Albers, der für den Hamburger Golfclub Falkenstein spielt, mittlerweile Profi ist, ist die Teilnahme bei den European Open für ihn eine Ausnahme. Die volle Spielberechtigung für die höchste Profi-Liga in Europa (DP World Tour) hat er noch nicht. Zum Start seiner Profi-Karriere ist der 24-Jährige vor allem erst mal auf der zweitklassigen Challenge Tour unterwegs. In Winsen ist er nur aufgrund einer Einladung dabei.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Koks-Rausch in Hamburg: Bekenntnisse eines Konsumenten und der Hilferuf der Bar-Betreiber

– Hamburger Hafen: Auslaufmodell oder doch zukunftsfähig?

– Interview: Ex-Bahn-Chef Rüdiger Grube über seinen Aufstieg aus ärmsten Verhältnissen in Moorburg

– 20 Seiten Sport: St. Paulis Sportchef Bornemann im exklusiven Interview & alles zum Boss-Beben beim HSV

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag

Insgesamt ist es für Albers schon der dritte Start in Green Eagle. Bei der ersten Teilnahme vor zwei Jahren war er noch Amateur. Weder da noch ein Jahr später beim Profi-Debüt schaffte er den „Cut“ (Qualifikation für das Final-Wochenende). Das würde er diesmal gerne ändern. „Das ist ein Zwischenziel“, so Albers, der betont: „Von den 156 Teilnehmern, die dort spielen werden, hat jeder das Ziel, das Turnier zu gewinnen. Beim Golf ist es besonders, dass sich jeder einzelne Spieler das auch zutraut.“

Golf-Event in Winsen ist „wahnsinnig anspruchsvoll“

In Winsen kommt dazu, dass der Platz auch noch besonders schwer ist und nicht umsonst den Namen „Green Monster“ trägt. „Es ist ein wahnsinnig anspruchsvoller Platz. Auch für die Jungs, die schon länger auf der DP World Tour unterwegs sind“, sagt Albers. Besonders ist für ihn auch die Atmosphäre und der Support der deutschen Spieler. „Das ist cool. Es hilft, wenn man die Fans hinter sich hat.“

Das könnte Sie auch interessieren: Von Golf bis Galopp: Das sind die wichtigsten Sportevents in Hamburg diesen Sommer

Vielleicht hilft es Albers sogar, um diesmal am Ende vorne mit dabei zu sein. Für ihn wäre es der nächste Schritt in seiner noch jungen Profi-Karriere. Um dort richtig durchzustarten, braucht er gute Ergebnisse auf der DP World Tour. Sein Heimspiel ist damit für ihn nun vor allem auch eine große Chance.