Furchtbar: Tochter (2) von Football-Star ertrinkt im Familien-Pool

Schock für den NFL-Star Shaquil Barrett. Der Football-Profi verlor seine gerade einmal zwei Jahre alte Tochter bei einem tragischen Unfall im eigenen Zuhause.

Barrett trauert um seine zwei Jahre alte Tochter Arrayah. Das Mädchen ertrank nach Polizeiangaben am Sonntag im Pool des Familienanwesens in Tampa (Florida). Die Tampa Bay Buccaneers, mit denen der Star-Linebacker im Februar 2021 den Super Bowl gewonnen hatte, reagierten bestürzt auf die „herzzerreißende“ Nachricht.

Die Ärzte konnten das Kind nicht mehr retten

Nach Angaben des Tampa Police Department wurde die Polizei am Sonntag gegen 9.30 Uhr Ortszeit darüber informiert, dass ein Kind in einen Pool gefallen sei. Barretts Tochter wurde wenig später in ein Krankenhaus in Tampa gebracht, wo ihr die Ärzte nicht mehr helfen konnten. Barrett und seine Frau Jordanna haben noch drei weitere Kinder.

Die Buccaneers regierten fassungslos auf die Nachricht. „Unsere Gedanken und Gebete sind bei Shaq, Jordanna und der gesamten Familie Barrett in dieser unvorstellbar schweren Zeit. Auch wenn Worte in einer solchen Zeit keinen wirklichen Trost spenden können, bieten wir ihnen unsere Unterstützung und Liebe an, während sie beginnen, diesen tiefgreifenden Verlust zu verarbeiten.“

Mit den Buccaneers hatte Defensivspieler Barrett an der Seite von Quarterback-Ikone Tom Brady vor zwei Jahren den Super Bowl gewonnen. Der mittlerweile in den Football-Ruhestand getretene Brady kondolierte kurz nach Bekanntwerden des tragischen Unfalls über Instagram: „Die Bradys lieben euch“, schrieb er mit einem Herzen zu einem Foto der Familie Barrett. (sid/ds)