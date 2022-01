Schreck für die österreichischen Skispringerinnen: Weltcup-Spitzenreiterin Marita Kramer ist in Willingen positiv auf Corona getestet worden und droht die Olympischen Spiele in Peking zu verpassen.

„Aufgrund des hohen CT-Werts bleibt ein Antreten bei den Olympischen Spielen das Ziel“, teilte der ÖSV allerdings mit. Die ÖSV-Frauen waren in Folge des Coronafalls am Sonntagmorgen vorzeitig aus dem Sauerland abgereist. Der für Montag geplante Flug nach Peking wurde zunächst auf Dienstag verschoben. Für eine Teilnahme müsste Kramer vier aufeinanderfolgende negative PCR-Tests abgeben.

Kramer, die nach offiziellen Angaben keine Symptome hat, war für den Österreichischen Skiverband eine mehr als heiße Kandidatin auf Gold in Peking. Das 20 Jahre alte Supertalent hatte in diesem Winter sechs von zehn Weltcup-Springen gewonnen, darunter auch das erste Einzel am Samstag in Willingen.