Schock für den THW Kiel: Kreuzbandriss beim neuen Star-Keeper!

Handball-Rekordmeister THW Kiel muss einen bitteren Rückschlag in seinen Personalplanungen für die kommende Spielzeit hinnehmen. Wie der FC Barcelona bestätigte, hat sich der spanische Nationaltorhüter Gonzalo Perez de Vargas einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 34-Jährige wechselt zur nächsten Spielzeit von Barça zu den Norddeutschen.

„Die am Montag bei Gonzalo Perez de Vargas vorgenommenen Tests haben einen Kreuzbandriss im linken Knie bestätigt“, teilte der spanische Rekordmeister auf seinem Instagram-Profil mit. Der Torhüter, der sich am Samstagabend im Spiel gegen Bidasoa Irun verletzt hatte, soll in den kommenden Tagen operiert werden.

THW Kiel: Gonzalo Perez de Vargas kommt aus Barcelona

„Es ist natürlich eine Schocknachricht gewesen“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Rande der Kieler 25:27-Niederlage gegen den HSG Wetzlar am Sonntag beim Streamingdienst Dyn.

Stand jetzt hat der THW Kiel für die Spielzeit 2025/26 im deutschen Nationaltorhüter Andreas Wolff nur einen Torhüter zur Verfügung. Der Franzose Samir Bellahcene wechselte während der aktuellen Serie zum Liga-Rivalen TVB Stuttgart, der Tscheche Tomas Mrkva spielt nach der Saison zum SC DHfK Leipzig. (aw/dpa)