Für Borussia Dortmund läuft es in dieser Saison katatstrophal. Mit nur 29 Punkten aus 22 Spielen rangiert der Verein auf Tabellenplatz elf – mit acht Zählern Rückstand auf die Champions-League-Plätze! Und nun müssen die BVB-Profis auch noch um ihren sicheren Rückhalt auf der Tribüne bangen.

Trotz der ungewohnt schwierigen Phase konnte das Team zuletzt immer auf ihre Anhängerschaft zählen. Bis jetzt. Bei der 0:2-Niederlage gegen Abstiegskandidat VfL Bochum hagelte es nach Abpfiff neben Pfiffen und Buh-Rufen auch Gegenstände in Richtung der Profis. Mit Gesten forderten die Fans ihre Spieler sogar auf, in die Kabine zu gehen. Zudem suchten aufgebrachte Ultra-Vertreter das Gespräch mit Emre Can, Nico Schlotterbeck, Serhou Guirassy und Waldemar Anton.

Verlässt Jamie Gittens den BVB?

Aber nicht nur nach Abpfiff machten die Fans ihrem Unmut freien Lauf. Bereits während des Spiels wurde Jamie Gittens verbal angegangen. Als BVB-Coach Niko Kovac den Youngstar in der 58. Minute auswechselte, kam dieser auf dem Weg zur Bank am aufgebrachten BVB-Auswärtsblock vorbei.

Auf Kamerabildern war deutlich zu sehen, wie sich der Engländer mit Teilen der Fans verbal anlegte, ehe Teamkollege Anton ihn von der Kurve wegholte. Anschließend setzte sich Gittens ohne Handschlag neben Kovac.

Wettbieten von Premier-League-Klubs um Dortmund-Star

Eine Szene, die einen Verbleib Gittens‘ bei den Schwarz-Gelben wohl nicht wahrscheinlicher macht. Berichten zufolge soll Premier-League-Klub Tottenham Hotspur an einer Verpflichtung des 20-Jährigen interessiert sein. Der „Bild“ zufolge könnte dabei sogar die Marke von 100 Millionen Euro geknackt werden. Auch FC Arsenal und Chelsea sollen Interesse bekundet haben. Ein Wettbieten um den 50-Millionen-Mann (Marktwert laut transfermarkt.de) könnte sich anbahnen.

Nach dem 3:0-Sieg in der Champions League bei Sporting Lissabon waren die Hoffnungen auf eine Wende bei Borussia Dortmund zunächst groß, die herbe Pleite gegen Bochum verpasste dem Verein nun einen starken Dämpfer. Mit der bereits neunten Saisonniederlage sind die internationalen Plätze in der kommenden Spielzeit in großer Gefahr.

Am Mittwoch muss das Team im Rückspiel erneut gegen Lissabon ran – und muss um die ungebrochene Unterstützung der Fans bangen.