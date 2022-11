Schlimmer Sturz in den USA: Ski-Star bricht sich beide Beine

Der österreichische Skirennfahrer Max Franz hat sich im Training schwer verletzt und fällt für die gesamte Weltcupsaison aus. Die Verletzung des 33-Jährigen ist so schwer, dass er noch am gleichen Abend an beiden Beinen operiert werden muss.

Der 33-Jährige stürzte am Sonntag bei der Abfahrtseinheit in Copper Mountain in den USA und zog sich eine offene Unterschenkelfraktur am linken Bein, eine komplizierte Unterschenkelfraktur am rechten Bein und eine Schnittwunde am rechten Arm zu, wie der Österreichische Skiverband am Montag mitteilte. Der Speed-Spezialist wurde noch am Sonntag in den USA an beiden Beinen operiert.

„Max hat bei einer Doppellinkskurve den Schwung zu eng angesetzt, sich dann mit dem Oberkörper im Tor verhakt und ist dann gestürzt. Es ist extrem schade, weil er sich für diese Saison sehr viel vorgenommen hat. Für unser Speedteam ist es eine enorme Schwächung. Ich wünsche Max, dass er schnellstmöglich wieder zurückkommt”, sagte Marko Pfeifer, Sportlicher Leiter Ski Alpin Herren.

Durch den Crash mit dem Tor fabrizierte stürzte Franz und überschlug sich mehrmals. Das führte auch zum Bruch der beiden Beine des gebürtigen Kärntners.

Für Franz, der bereist drei Weltcupsiege in seiner Karriere bejubeln konnte, ist es nicht der erste schwere Sturz. Vor sechs Jahren war er im Training beim legendären Hahnenkammrennen gestürzt und verletzte sich an Knie und Handgelenk. Am selben Ort, bloß drei Jahre später kam es dann zur nächsten Verletzung. Wieder stürzte er und brach sich diesmal das Fersenbein. Der Winter war gelaufen. So wie nun auch.