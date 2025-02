Sand schlägt Sankt Pauli, Silber glänzt: Das sind Hamburgs „Sportler des Jahres“

Hamburg feiert sich gerne als Sportstadt – und dazu gehört auch, seine Besten zu feiern. Das zurückliegende Jahr war ein aufregendes, wichtiges und auch erfolgreiches für den Hamburger Sport. 2024 stand im Zeichen der berauschenden Olympischen Sommerspiele in Paris, der Fußball-Heim-EM mit dem Spielort Volkspark und natürlich der ersehnten und längst überfälligen Rückkehr der Hansestadt in den erstklassigen Fußball, dem FC St. Pauli sei Dank. Am Dienstagabend wurden in feierlichem Rahmen Hamburgs „Sportler des Jahres 2024“ gekürt.

Es war nicht König Fußball, der auf der Sportgala in der Handelskammer vor rund 500 geladenen Gästen triumphierte. Bei der Wahl zur Hamburger „Mannschaft des Jahres“ mussten die Kiezkicker, die als Zweitligameister in die Bundesliga aufgestiegen waren, einem Duo den Vortritt lassen, das ebenfalls glänzend abgeliefert hatte – auf absolutem Weltklasseniveau.

Beach-Helden Ehlers/Wickler bei Sportgala ausgezeichnet

Ausgezeichnet wurden die Beachvolleyballer Nils Ehlers (31) und Clemens Wickler (29), die bei den Sommerspielen in Paris furios aufspielten und deren Höhenflug erst im Finale am Fuße des Eiffelturms gestoppt wurde. Die Silbermedaille ist der bislang größte Erfolg der dreimaligen Deutschen Meister, die obendrein bei der EM 2024 Silber gewannen.

WITTERS

Die Wahl zur „Sportlerin des Jahres“ fiel auf Esther Henseleit, die ebenfalls mit olympischem Edelmetall geglänzt und Geschichte geschrieben hatte. Die 26-Jährige vom Golf Club Falkenstein, die mittlerweile in den USA lebt, gewann mit einer überragenden Schlussrunde und einem Sprung von Platz zwölf auf den Silber-Rang die erste Medaille in dieser Sportart bei Olympischen Spielen für Deutschland überhaupt. Ein Meilenstein.

WITTERS

Esther Henseleit und Owen Ansah gewinnen Einzel-Preise

Nicht Zielsicherheit auf dem Golf-Rasen, sondern Schnelligkeit auf der Laufbahn war bei der Wahl zum „Sportler des Jahres“ Trumpf. Der Titel ging an Sprinter Owen Ansah. Der 23-Jährige vom HSV war im Juni vergangenen Jahres in 9,99 Sekunden neuen deutschen Rekord über 100 Meter gerannt, hatte die magische 10-Sekunden-Schallmauer durchbrochen und Sportgeschichte geschrieben. Bei den Europameisterschaften der Leichtathleten in Rom gewann Ansah mit der deutschen 4×100-Meter-Staffel die Bronzemedaille.

WITTERS

Den Sonderpreis für das Lebenswerk erhielt Ingrid Unkelbach, bis November mehr als 20 Jahre lang Leiterin des Olympiastützpunkts in Hamburg und so etwas wie die „Mrs. Olympia“ der Hansestadt, die den Spitzensport maßgeblich mitgeprägt hat. Der „Active City Award“ für besonderes Engagement ging an Peter Merck von der Golf Lounge Hamburg.