Eine Beziehung am Arbeitsplatz ist kompliziert? Nicht für Esther Henseleit. Die 25 Jahre alte Hamburger Golferin erlebt derzeit die erfolgreichsten Augenblicke ihrer Karriere, gewann bei Olympia in Paris völlig überraschend die Silbermedaille – und das alles an der Seite von Reece Phillips. Der Engländer ist nicht nur Henseleits Caddie und Trainer, sondern auch ihr Verlobter. Eine Konstellation, durch die die Erlebnisse der vergangenen Wochen und Monate sogar noch schöner wurden, wie sie der MOPO erzählt.