Dramatischer Sieg im Halbfinale: Deutschland im Endspiel der Hockey-WM

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft ist bei der WM in Indien ins Finale eingezogen. Das Team von Bundestrainer Andre Henning setzte sich am Freitag im Halbfinale gegen den Weltranglistenersten Australien mit 4:3 (0:2) durch und kann damit weiter auf den ersten WM-Titel seit 17 Jahren hoffen.

In Bhubaneswar trafen Gonzalo Peillat (42./51./58.) und Niklas Wellen (60.) für die Auswahl des DHB, die mit dem Finaleinzug bereits jetzt die erste WM-Medaille seit 13 Jahren sicher hat. 2010 hatte Deutschland Silber gewonnen. Für Australien waren Jeremy Hayward (11.), Nathan Ephraums (26.) und Blake Govers (57.) erfolgreich.

Deutschland sehnt sich nach dem dritten WM-Titel

Das DHB-Team hatte sich mit einem 4:3 im Penaltyschießen gegen England für das Halbfinale qualifiziert und strebt nun den dritten WM-Titel nach 2002 und 2006 an. Zuletzt stand Deutschland in 2010 in einem Endspiel. Damals wurden sie Zweiter hinter Australien.

Im Endspiel trifft Deutschland am Sonntag (14.30 Uhr MEZ/DAZN) auf Titelverteidiger Belgien oder Europameister Niederlande.