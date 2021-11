Eishockey-Nationalspieler Colin Ugbekile (22) vom achtmaligen deutschen Meister Kölner Haie ist nach dem 2:1-Erfolg im rheinischen Derby am Freitag bei der Düsseldorfer EG in Sozialen Medien von einer Person rassistisch beleidigt worden. „So etwas widert uns an, und wir verurteilen es aufs Schärfste“, betonten die Haie.

Weiter hieß es bei den Kölnern: „Unser Sport, die Haie und Köln stehen für Offenheit und Vielfalt. Wir kämpfen gegen Rassismus, Anfeindungen und Hass und werden es auch zukünftig benennen. An den Verfasser der Nachricht: Du bist nicht willkommen.“

„Eishockey ist vielfältig“: DEB stellt sich hinter Colin Ugbekile

Auch der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) unterstützte den KEC-Verteidiger: „Eishockey ist vielfältig, und so ist für uns ein tolerantes und respektvolles Miteinander von großer Bedeutung.“ Umso mehr hätten die Anfeindungen schockiert: „Es ist an dieser Stelle ganz klar und deutlich gesagt, dass jegliche Art von Rassismus und Diskriminierung in unserem Sport und in unserer Gesellschaft schlicht und einfach nichts zu suchen hat.“

Ugbekile spielt seit Jugendtagen bei den Haien und wurde in Solingen geboren. (aw/sid)