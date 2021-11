Der im August gestorbene frühere Nationalstürmer Gerd Müller ist als erste Persönlichkeit posthum als „Legende des Sports“ gewürdigt worden.

Auf dem 39. Deutschen Sportpresseball in Frankfurt/Main nahm in Absprache mit der Familie der frühere Nationalmannschaftskollege Rainer Bonhof den Pegasos-Preis stellvertretend entgegen. „So einen Vollstrecker wird es nicht mehr geben. Gerd vorne zu haben, war wichtig, denn egal, welcher Gegner es war, er machte sein Tor“, sagte Bonhof am Samstag.

Gerd Müller erhält erste posthum-Auszeichnung

Es ist das erste Mal in der Geschichte des Balls, dass diese Auszeichnung posthum verliehen wurde. Der ehemalige Star des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft war am 15. August gestorben. Die Ehrung „Legende des Sports“ wird seit 2007 vergeben.

Zu den bisherigen Preisträgern gehören die Biathlon-Olympiasiegerinnen Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier, der einstige Wimbledonsieger Boris Becker (Tennis), die Doppel-Olympiasiegerin Kati Witt (Eiskunstlauf) sowie Fußball-Größen wie Franz Beckenbauer, Uwe Seeler, Lothar Matthäus oder Joachim Löw. (aw/dpa)