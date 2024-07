Ralf Schumachers Freund zeigt sich bei Instagram splitternackt

Ralf Schumacher (49) hat seine Beziehung mit Freund Étienne öffentlich gemacht und dafür sehr viel Zuspruch erhalten. Im gemeinsamen Urlaub an der French Riviera sorgte sein Lebensgefährte mit einem Instagram-Post für Aufsehen.

Der 34-Jährige ließ sich beim Baden an der Côte d’Azur ablichten – und trug dabei nicht einmal eine Badehose, wie er bei Instagram in einem inzwischen gelöschten Post zeigte. Étienne fühlt sich also offensichtlich nicht nur wohl in der Beziehung mit Schumacher, sondern auch im eigenen Körper – der sich definitiv sehen lassen kann.

Schumachers Sohn David gratuliert zum Coming-out

Ein Freund des Paares hat sich bei der „Bild“ zum Verhältnis der beiden geäußert: „Die beiden sind ganz liebevoll miteinander. Das ist wirklich echte Liebe. Und es ist gut, dass es raus ist.“

Schumachers Sohn David (22) und seine Ex-Frau Cora Schumacher (47) hätten seit langem von der Homosexualität des früheren Formel-1-Rennfahrers gewusst. Mit beiden soll er sich vor seinem Coming-out via Instagram auch besprochen haben. Ralf Schumacher und sein Freund Étienne, ein gebürtiger Franzose, der sich als General-Manager auch um die Geschäfte des früheren Vizeweltmeisters der Formel 1 kümmert, sind seit zwei Jahren ein Paar.

Sohn David gratulierte seinem Vater via Instagram zum Coming-out. „Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich wirklich wohl und geborgen fühlst“, schreibt er. „Egal, ob Mann oder Frau. Ich stehe 100 Prozent hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute! Herzlichen Glückwunsch!“