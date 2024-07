„Das Schönste im Leben ist …“: Ralf Schumacher outet sich als homosexuell

Der frühere Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher hat sich via Instagram zu seiner Homosexualität bekannt. Der Bruder von Motorsport-Legende Michael Schumacher zeigte dabei seinen neuen Partner. Für das Posting bekam Ralf Schumacher viele Glückwünsche.

„Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann“, schreibt Ralf Schumacher zu einem Foto, das ihn Arm in Arm mit einem anderen Mann zeigt. Ralf Schumacher absolvierte von 1997 bis 2007 insgesamt 180 Rennen in der Formel 1. Er feierte dabei sechs Siege. Seit 2019 arbeitet Schumacher als Formel-1-Experte für Sky.

Ralf Schumacher war mit Cora Schumacher verheiratet

Von 2001 bis 2015 war Ralf Schumacher mit Cora Schumacher verheiratet. Schon seit 2009 hatten sich die beiden allerdings getrennt. Der gemeinsame Sohn David, der in der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft (DTM) startet, wurde 2001 geboren.

In der Familie sei Schumachers Homosexualität, die er kurz vor Anpfiff des EM-Endspiels zwischen Spanien und England öffentlich machte, kein Geheimnis gewesen, berichtet die „Bild“. Für seinen Instagram-Beitrag erhielt Ralf Schumacher viel Applaus. Auch zahlreiche Prominente wie Bill Kaulitz, Ricardo Simonetti oder Natascha Ochsenknecht gratulierten zu dem Schritt.

Carmen Geiss feiert Ralf Schumacher für seinen Schritt

Reality-TV-Star Carmen Geiss äußerte sich besonders ausführlich und schrieb: „ICH LIEBE EUCH BEIDE SO SEEEEHHHHHR. Du hast den besten Partner Etienne den man sich nur vorstellen kann. Nach 2 Jahren könnt ihr endlich eure Liebe der Welt zeigen. Ich kenne Ralf seit mehr als 25 Jahren und er war mir immer ein Mega Freud. immer liberal, ein herzensguter Mensch, den ich Tag und Nacht anrufen kann und vor allen Dingen in seiner Position immer ehrlich zu mir war. Ich bin froh, dass ich ein Teil dieser Liebe sein durfte und noch mehr freue ich mich für die zwei, die sich gesucht und gefunden haben, denn auch Étienne liebe ich abgrundtief.“

Auf ihrem eigenen Account fügte Geiss hinzu: „Heute hat er sich zu seiner Homosexualität bekannt. Dieser Schritt war für ihn ein Akt der Befreiung und der Selbstakzeptanz. Es war eine mutige Entscheidung, die lange in ihm gereift ist und die er nun voller Stolz und Selbstvertrauen geht. Sein Outing ist nicht nur ein persönlicher Triumph, sondern auch ein Zeichen dafür, dass er endlich in der Lage ist, seine wahre Identität zu leben und zu lieben, ohne Angst oder Scham.“