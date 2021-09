Doppelgold in nur sechs Minuten: Taliso Engel und Elena Krawzow haben den deutschen Schwimmern bei den Paralympics in Tokio einen goldenen Abend beschert. „Playboy“-Model Krawzow gewann bei den Frauen in der Startklasse SB13 nach einer starken Aufholjagd in 1:13,46 Minuten. Welt- und Europameister Engel siegte über 100 m Brust sogar in Weltrekordzeit von 1:02,97 Minuten und verwies David Henry Abrahams (USA) mit knapp anderthalb Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz.

Elena Krawzow, die sich 2020 für den Playboy auszog und es auf das Titelblatt schaffte, ließ der Konkurrenz über die gleiche Distanz keine Chance. Die 27-Jährige krönte sich nach Silber in London und einem enttäuschenden fünften Platz in Rio erstmals zur Paralympics-Siegerin. Es waren die ersten deutschen Goldmedaillen der Schwimmer seit London 2012, in Rio hatte es keinen Triumph gegeben.

Das könnte Sie auch interessieren: Para-Schwimmerin Krawzow: Playboy-Shooting sorgt für Familienstreit

Engel schaffte gleich bei seiner ersten Teilnahme den Sprung auf den Thron. Bereits im Vorlauf am Morgen hatte der sehbehinderte 19-Jährige in 1:03,53 Minuten in der Startklasse SB13 die alte Weltbestzeit geknackt. Trotzdem hatte er sich mit Kampfansagen zurückgehalten. „Ziel ist immer noch eine Medaille. Hauptsache irgendeine Medaille, welche ist mir im Moment relativ egal“, sagte er. Es wurde Gold und das mit einer Fabelzeit von mehr als sechs Zehntelsekunden unter dem alten Weltrekord. (sid/tha)