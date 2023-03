Panikattacke nach Kriegs-Aussagen: Ukrainerin spielt nicht gegen Belarussin

Die Ukrainerin Lesia Tsurenko (33) spielte in Indian Wells eigentlich ein gutes Turnier, gewann ihre ersten beiden Matches jeweils souverän. In der dritten Runde hätte sie gegen Aryna Sabalenka (24) aus Belarus antreten müssen – doch dazu kam es nicht. Tsurenko zog kurz vorher ihre Teilnahme zurück. Grund dafür: eine Panikattacke.

Die Panikattacke habe Tsurenko erlitten, nachdem sie einige Tage zuvor mit WTA-Chef Steve Simon gesprochen hatte. „Ich war absolut schockiert von dem, was ich hörte“, sagte die 33-Jährige dem ukrainischen Online-Portal „BTU“ in Bezug auf dessen Aussagen zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine: „Er sagte mir, dass er selbst den Krieg nicht unterstützt. Aber wenn die Spielerinnen aus Russland und Belarus das tun, dann ist das nur deren Meinung. Und die Meinung anderer Leute solle mich nicht beunruhigen.“

Simons Äußerungen führten zu Panikattacke bei Tsurenko

Das Gespräch mit Simon warf Tsurenko in der Folge so sehr aus der Bahn, dass sie ihr Match gegen die Belarussin Sabalenka nicht antreten konnte. „Ich hatte einen Nervenzusammenbruch nach all den Dingen, die ich gehört habe“, wird Tsurenko zitiert: „Es war eine Panikattacke. Ich hatte Probleme beim Atmen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Nach hart erkämpftem Sieg: Zverev lüftet Netflix-Geheimnis

Das Drittrunden-Match ging daher kampflos an Sabalenka. Ein bitteres Aus für Tsurenko, die bisher vier Titel auf der WTA-Tour gewinnen konnte. Derzeit belegt sie Rang 95 der Weltrangliste.