Olympia-Star macht Stefan Raab fit – Regina Halmich zeigt sich „stinksauer“

Es ist ein Boxkampf der besonderen Art. Ex-Weltmeisterin Regina Halmich trifft am Samstag auf einen Gegner mit deutlich weniger Erfahrung. Kein Geringerer als Ex-Entertainer Stefan Raab steigt gegen die 47-Jährige in den Ring – und das bereits zum dritten Mal. Die TV-Legende soll dabei prominente Unterstützung erhalten, wie die „Bild“ berichtet.

Schlag den Raab, nur anders. Diesmal tritt der 57-Jährige nicht wie früher über mehrere Stunden und in verschiedenen Spielen gegen seinen Gegner an. Maximal sechs Runden à zwei Minuten wird der Kampf zwischen den beiden dauern – außer es gibt einen K.o..

Tiafack wird Trainer von Raab

Raab wird bei seinem Ring- und TV-Comeback von Nelvie Tiafack unterstützt. Der Bergheimer gewann bei den Olympischen Spiele in Paris die Bronzemedaille. Nun soll er in Düsseldorf als Raabs Trainer in der Ringecke stehen.

Es ist eines von wenigen Details, die bislang über die Vorbereitung des 57-Jährigen bekannt sind. Raab soll sich in Köln intensiv auf den Kampf vorbereiten. Er lässt dabei kaum jemanden an sich heran. Keine Pressekonferenz, kein Showtraining und selbst über die Sitzordnung in der ersten Reihe entscheidet Raab offenbar persönlich. Bereits 2001 und 2007 standen sich Raab und Ex-Weltmeisterin Halmich im Ring gegenüber. Zweimal ging Halmich als Siegerin hervor. Diesmal, so scheint es, will es Raab wirklich wissen.

Seine Gegnerin stört derweil die Geheimniskrämerei. „Ich habe seit Monaten nichts mehr von Raab gehört, bin in nichts eingebunden. Ich boxe gegen ein Phantom und bin stocksauer auf Raab Entertainment“, so Halmich. Dennoch ist die 47-Jährige bestens vorbereitet und wird sogar den Kampf mit weniger Polsterung in den Handschuhen bestreiten.