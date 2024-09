„Sie haben den Richtigen geholt“: Dieser Musik-Star tritt beim Super Bowl auf

Der amerikanische Rapper Kendrick Lamar kehrt nach nur drei Jahren auf die größte Bühne des US-Sports zurück. Der mehrfache Grammy-Gewinner ist beim Super Bowl LIX der NFL für die Halbzeitshow zuständig, das bestätigte Lamar am Sonntag.

Am 9. Februar steigt das 59. Endspiel der Football-Liga in New Orleans – Lamar war bereits 2022 in Los Angeles dabei, damals allerdings gemeinsam mit Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige, Eminem und 50 Cent.

Auch Michael Jackson und die Rolling Stones traten in der Halbzeit-Show auf

„Rap-Musik ist noch immer das einflussreichste Genre, und ich werde die Welt daran erinnern, warum das so ist“, sagte Lamar in seinem Statement: „Sie haben den Richtigen geholt.“

Der Super Bowl ist das größte jährliche Sportereignis in den USA, die Halbzeitshow gehört traditionell zu den Höhepunkten des Finaltages. In der Vergangenheit traten unter anderem Michael Jackson, Prince, die Rolling Stones, Bruce Springsteen, Madonna, U2, Paul McCartney, Rihanna und Beyonce bei dem Spektakel auf – kaum ein echter Superstar der Musikbranche fehlt in der Liste. (sid/mg)