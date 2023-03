„Ohne großes Bohei“: Ex-Boxweltmeister Felix Sturm ist im Knast

Laut „Bild“-Informationen sitzt der 44-Jährige Ex-Boxweltmeister Felix Sturm seit kurzem in der JVA Euskirchen im offenen Vollzug. Die Haftanstalt machte zuletzt Schlagzeilen, als Rocker Aykut Ö. (35) bei seinem Hofgang erfolgreich die Flucht ergriff. Sturm hatte bereits in Untersuchungshaft gesessen, war zwischenzeitlich jedoch frei gekommen und hatte bis zuletzt aktiv geboxt.

Staatsanwältin Stephanie Beller ist in Köln für Wirtschaftsstrafsachen zuständig und äußert sich gegenüber „Bild“ zur Angelegenheit um Felix Sturm: „Ich kann bestätigen, dass sich die Person seit dem 28. Februar im offenen Vollzug befindet.“ Anlass dafür ist eine Festnahme im April 2019 auf der FIBO, einer Fitnessmesse in Köln. Zunächst habe Sturm acht Monate in Untersuchungshaft verbracht, bis er eine Kaution in Höhe von 300.000 Euro hinterlegte, seine Reisedokumente abgab und vorläufig frei kam.

Sturm hat sich gleich zwei Vergehen schuldig gemacht

Im Rahmen der nachfolgenden Verhandlung war Sturm Am 30. April 2020 zu drei Jahren Haft verurteilt worden, im Nachhinein wurde das Strafmaß gemildert.„Das Urteil von damals lautete: Zwei Jahre und vier Monate wegen Steuerhinterziehung und Verstoß gegen das Antidopinggesetz“, so Staatsanwältin Beller. Diese habe er nun „ohne großes Bohei selbst angetreten“.

Sturm blickt auf eine lange Karriere zurück: seinen ersten Profi-Kampf gewann er am 27. Januar 2001 in München gegen den Portugiesen António Ribeiro nach Punkten. 2003 wurde er erstmals WBA-Weltmeister im Mittelgewicht, es folgten vier weitere Titel. Den letzten WM-Titel holte er 2016 im WBA-Supermittelgewicht.