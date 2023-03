Ganz allein im Auswärtsblock: Drittligist will Fan zum Dank überraschen

Am vergangenen Samstag trat der SC Verl zum Auswärtsspiel beim FSV Zwickau an um wichtige Punkte in der 3. Liga einzufahren. Ein voller Auswärtsblock war bei über 400 km Fahrt für den vergleichsweise kleinen Klub nicht zu erwarten. Doch ein Fan fand den Weg in die GGZ Arena.

Bei seiner einsamen Auswärtsfahrt musste der treue Fan jedoch eine 1:2 Pleite seines Klubs gegen den FSV Zwickau beobachten. Nun hat sich der Verein bei dem Mitgereisten bedankt. Via Twitter entschuldigte sich der Sportclub Verl, dass sie dem einsamen Supporter keinen Sieg schenken konnten.

Gerne hätten wir Auswärtspunkte beim Spiel gegen @FSVZwickau geholt und mit DIR gefeiert. Das hat leider nicht geklappt. Wir haben uns was überlegt und werden dich damit in den nächsten Tagen überraschen. #scverl #3liga #zeigtuns #fu3ball



Screenshot: Magenta Sport pic.twitter.com/OrjBoVW0LD — Sportclub Verl (@SCVerl) March 5, 2023

Und auch persönlich will man dem treuen Fan danken. In welcher Form der junge Mann in den nächsten Tagen überrascht werden soll, ist noch nicht bekannt. Beim kommenden Heimspiel gegen den Halleschen FC wird er wohl wieder dabei sein und sein Team unterstützen.