NFL-Superstar in Frankfurt: So denkt Mahomes über Spiele in Deutschland

Der zuletzt kränkelnde Quarterback-Star Patrick Mahomes ist fit für das Deutschland-Gastspiel mit seinen Kansas City Chiefs. „Es geht mir wieder besser. Mich hat ein bisschen eine Krankheit erwischt, so etwas kann passieren“, sagte der zweimalige Super-Bowl-Gewinner in einem Videocall vor dem NFL-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) in Frankfurt gegen die Miami Dolphins.

Mahomes hatte am vergangenen Sonntag trotz Grippesymptomen mit den Chiefs bei den Denver Broncos gespielt. Bei der unerwarteten 9:24-Niederlage war er sichtlich nicht fit.

Für Mahomes ist es die erste Reise nach Deutschland, und der Premiere sieht er mit viel Spannung entgegen. „Die Atmosphäre im Stadion wird großartig sein“, sagte Mahomes, „das habe ich zumindest von den Jungs gehört, die schon in Deutschland gespielt haben. Unser Backup-Quarterback Blaine Gabbert hat vergangenes Jahr mit den Tampa Bay Buccaneers in München gespielt, und der hat gesagt, dass es fantastisch gewesen sei.“

Das könnte Sie auch interessieren: Nächste Klatsche in Spanien! Towers bleiben im Eurocup chancenlos

Mahomes wisse, „dass die NFL daran interessiert ist, mehr und mehr Spiele in Europa auszutragen, Play-off-Spiele und Super Bowl und so etwas“, sagte der 28-Jährige: „Ich werde versuchen, solche Spiele zu erreichen. Und wenn die dann in Deutschland sein sollten, würde ich mich sehr freuen.“ (sid/mg)