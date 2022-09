NFL-Start: Superstar wechselt Team, drei Deutsche dabei, Spiel in München

Das Ei fliegt wieder – und erstmals auch durch Deutschland! Die National Football League (NFL) startet in ihre neue Spielzeit. In der Nacht zum Freitag (2.20 Uhr/ProSieben live) treffen im Auftaktduell mit dem amtierenden Super-Bowl-Sieger Los Angeles Rams und den Buffalo Bills um Star-Quarterback Josh Allen direkt zwei favorisierte Mannschaften aufeinander. Die MOPO beantwortet alle wichtigen Fragen zur Saison.

Wann und wo steigt der Super Bowl?

Der Super Bowl, das größte Einzelsport-Ereignis der Welt, findet am 12. Februar 2023 in Glendale im US-Bundestaat Arizona statt. Es ist mittlerweile die 57. Ausgabe des Spektakels. Das NFL-Endspiel 2024 wurde nach Las Vegas vergeben.

Welche NFL-Teams sind die Favoriten?

Die Rams als Titelverteidiger und vor allem die Bills zählen ganz sicher dazu. Nach seinem Rücktritt vom Rücktritt greift derweil Superstar NFL-Tom Brady (45) zum vielleicht letzten Mal mit den Tampa Bay Buccaneers nach einem Ring – für den dreifachen MVP wäre es der achte seiner Karriere.

Tom Brady ist der Superstar der NFL.

Die Cincinnati Bengals mit ihren jungen Stars Joe Burrow und Ja’Marr Chase wollen nach der bitteren Super-Bowl-Niederlage gegen die Rams in diesem Jahr den großen Coup landen. Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs nehmen ihr drittes Endspiel in vier Jahren ins Visier. Dieses Ziel müssen sie aber ohne Top-Wide-Receiver Tyreek Hill, der zu den Miami Dolphins getradet wurde, angehen. Als aussichtsreicher Außenseiter-Tipp gelten die Los Angeles Chargers.

Wie läuft das mit dem Deutschland-Spiel?

Seit Jahren erfreut sich die NFL großer Beliebtheit in Deutschland – das haben auch die Verantwortlichen bemerkt. Deshalb wird zum ersten Mal ein Saisonspiel in Deutschland ausgetragen. Am 13. November (15.30 Uhr, ProSieben live) treffen in München Brady und die Buccaneers auf die Seattle Seahawks. Die Vorfreude ist riesig: Nach rund 55 Minuten waren alle 50.000 Karten für die Allianz Arena ausverkauft. Millionen deutsche Fans gingen leer aus.

Wie viele deutsche Spieler sind diese Saison dabei?

Zwei deutsch-amerikanische Brüder und ein Schwabe stehen zum Saisonstart im 53er-Aufgebot eines Klubs. Nach seiner überzeugenden Rookie-Saison für die Detroit Lions mit sechs Touchdowns hat sich Wide-Receiver Amon-Ra St. Brown in der Liga einen Namen gemacht. Bruder Equanimeous wechselte innerhalb der NFC North von den Green Bay Packers zu den Chicago Bears und will nun im Bundesstaat Illinois den Durchbruch schaffen. Fullback Jakob Johnson lässt nach drei Jahren die New England Patriots und Coach Bill Belichick hinter sich und spielt nun in Las Vegas bei den Raiders.

Die Green Bay Packers belohnten Star-Quarterback Aaron Rodgers, MVP der vergangenen zwei Spielzeiten und einmaliger Super-Bowl-Champion, mit einem neuen Vertrag und einem Jahresgehalt von 50,3 Millionen Dollar – Rekord! Dahinter reiht sich mit Spielmacher Russell Wilson der Neuzugang der Denver Broncos ein. Dieser kam in einem Blockbuster-Trade von den Seahawks und verdient 49 Millionen Dollar pro Saison.

Über welchen Skandal wird gerade gesprochen?

Diskussionsthema Nummer eins war der umstrittene Quarterback Deshaun Watson. Dieser soll sich zwischen März 2020 und März 2021 mit zahlreichen Frauen zu Massagen verabredet haben, 25 davon reichten Klage ein. Watson, damals noch in Diensten der Houston Texans, soll um sexuelle Handlungen gebeten haben.

Cleveland-Browns .uarterback Deshaun Watson (hier noch im Trikot von Houston) ist gesperrt.

Trotz der Vorwürfe sicherten sich die Cleveland Browns die Dienste des 26-Jährigen – und statteten ihn mit einem Fünfjahresvertrag und garantierten 230 Millionen Dollar aus. Im August wurde dann zunächst eine Sperre von sechs Spielen gegen Watson ausgesprochen, nach Klage der Liga, die eine härtere Strafe forderte, wurde diese auf elf Spiele verlängert.

Was läuft im deutschen TV?

Im Free-TV werden 56 Spiele zu sehen sein – darunter der Auftakt, die internationalen Begegnungen aus München und London und die kompletten Playoffs inklusive Super Bowl. Die Übertragungen teilen sich zum letzten Mal ProSieben und ProSieben Maxx. An jedem Sonntag strahlen die Sender Livespiele aus, zusätzlich gibt es eine weitere Begegnung im Livestream auf ran.de. Experten bei „#ranNFL” sind gewohnte Gesichter wie der Hamburger „Coach“ Patrick Esume oder Ex-NFL-Star Björn Werner.

Ab der kommenden Saison steigt RTL ins Football-Geschäft ein und löst ProSieben als Free-TV-Partner der NFL ab.

Der Streamingdienst DAZN, der seine Abo-Preise verdoppelt hat, überträgt jede Woche die Begegnungen in der Nacht zu Freitag, Montag (beide 2.20 Uhr) und Dienstag (2.15 Uhr). Dazu kommen 17 Einzelspiele um 19 Uhr am Sonntag sowie ebenfalls die kompletten Playoffs. Weiter gibt es auch in dieser Spielzeit am Sonntag die deutschsprachige Konferenz (ENDZN) und die englischsprachige Version (RedZone) zu sehen.

Die NFL bietet zudem in Deutschland wie üblich den kostenpflichtigen „Game Pass” mit verschiedenen Optionen an.

(mit Material von der dpa)