Football-Hammer! ProSieben verliert NFL-Rechte an anderen TV-Sender

Das ist ein echter Hammer für alle Football-Fans in Deutschland – und ein bitterer Tag für das Erfolgsprojekt ranNFL! Die National Football League (NFL) bekommt im kommenden Jahr in Deutschland eine neue TV-Heimat. Die RTL-Gruppe sicherte sich ein umfangreiches Rechtepaket der NFL und löst damit nach mehr als zehn Jahren ProSiebenSat.1 ab.

Der Vertrag gilt nach Angaben des Kölner Senders von der Saison 2023/24 an für insgesamt fünf Spielzeiten. Die Sendergruppe bietet nach eigenen Angaben rund 80 Live-Übertragungen pro Saison, die auf den frei zu empfangenden Sendern RTL und Nitro sowie auf dem kostenpflichtigen Internetangebot RTL+ zu sehen sein werden. Zu den Spielen gehört der Super Bowl und die Partie, die jährlich in Deutschland ausgetragen wird.

„Ergänzt wird das üppige Sportrechtepaket von umfangreicher Highlight- und Rahmenberichterstattung über alle Plattformen”, heißt es in einer RTL-Mitteilung vom Dienstag.

Hell yes, ihr lest richtig! Ab der NFL-Saison 23/24 sind RTL und NITRO die exklusiven Free-TV-Partner der NFL in Deutschland, zusätzlich gibt's eine Partie wöchentlich exklusiv bei RTL+. Alle Infos: https://t.co/XlSzUB4rjs

#nfl #rtlsport pic.twitter.com/75VckorCyQ — RTL (@RTL_com) September 6, 2022

„Mit dem Erwerb der NFL-Rechte stärken wir unsere Programme nachhaltig über viele Jahre”, kommentierte RTL-Geschäftsführer Henning Tewes. In der Mitteilung heißt es weiter: „American Football ist nach Fußball die beim 14- bis 49-jährigen Publikum begehrteste Sportart hierzulande.”

Für ProSiebenSat.1 ist das ein schwerer Schlag! Das Medienunternehmen hatte mit American Football in den vergangenen Jahren bei mehreren Sendern große Quoten-Erfolge erzielt und sich ein jugendliches Stammpublikum erarbeitet. Nach dem letzten Super Bowl in der ARD erreichte der zunächst zuständige Sender Sat.1 im Februar 2012 0,87 Millionen Menschen: Die Zuschauerzahlen haben sich danach mehr als verdoppelt.

Durchschnittlich 1,84 Millionen Menschen sahen zuletzt Mitte Februar das Endspiel bei ProSieben. Vor allem bei der aus Werbesicht wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen stiegen die Marktanteile der ranNFL-Übertragungen bei ProSieben und dem Schwestersender ProSiebenMaxx.

Liebe #ranNFLSüchtige, wir versprechen: Unsere letzte Saison #ranNFL feiern wir mit @ProSiebenMAXX und dem großartigen @ransport-Team so richtig ab. Auch wenn wir heute traurig sind: Darauf freuen wir uns. #ranFootball — ProSieben (@ProSieben) September 6, 2022

Der Hype hat auch dazu geführt, dass in diesem Jahr erstmals ein reguläres NFL-Spiel in Deutschland stattfinden wird: Am 13. November spielen Tampa Bay mit Superstar Tom Brady und Seattle in der Müncher Allianz Arena. ProSieben überträgt live aus dem Stadion.

„Wir sind stolz mit #ranNFL und der Unterstützung einer treuen, engagierten und stetig wachsenden Football-Community die erfolgreichste TV-Sport-Story der vergangenen Jahrzehnte erzählt zu haben. ran hat in den vergangenen zehn Jahren die Nischensportart American Football in Deutschland zum erfolgreichen Sportformat für die Primetime etabliert”, sagte ran-Sportchef Alexander Rösner. „Wir freuen uns wie jedes Jahr auf eine großartige Football-Saison, die wir mit der #ranNFLsüchtig-Community in vollen Zügen genießen werden und bedauern, dass die NFL unser Angebot, die erfolgreiche Zusammenarbeit weiter fortzusetzen, nicht angenommen hat.”

Interessant wird zu sehen sein, was kommende Saison aus den ranNFL-Kommentatoren und -Experten wie dem Hamburg „Coach” Patrick Esume oder Ex-NFL-Star Björn Werner wird. Auch sie sind und waren ein großer Teil des Erfolges. Sieht man einige von ihnen 2023 bei RTL wieder?