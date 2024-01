In der National Football League (NFL) beginnen die Playoffs mit dem Wildcard-Weekend. In sechs Duellen werden von Samstag bis Montag die letzten Viertelfinalisten gesucht, als beste Teams der Hauptrunde haben die Baltimore Ravens (American Football Conference/AFC) und San Francisco 49ers (National Football Conference/NFC) jeweils ein Freilos.

Wie lauten die Paarungen?

Houston Texans – Cleveland Browns, Kansas City Chiefs – Miami Dolphins, Buffalo Bills – Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys – Green Bay Packers, Detroit Lions – Los Angeles Rams, Tampa Bay Buccaneers – Philadelphia Eagles.

Dolphins gegen Chiefs – wie schon Frankfurt

Welche Highlights gibt es?

Mit Spannung erwartet wird das Aufeinandertreffen zwischen Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins (Sonntag/2 Uhr MEZ). Ein Titelkandidat verabschiedet sich früh, dazu gibt es extreme Temperaturen. Bis zu minus 20 Grad könnten im Arrowhead Stadium herrschen, dagegen ist es in Miami derzeit mit über 20 Grad plus angenehm warm – eine schwierige Umstellung.

So kalt soll es am Samstag in Kansas City beim Duell Dolphins vs. Chiefs werden.



Natürlich wird trotzdem gespielt!



Zum Vergleich: In Miami sind gerade Temperaturen über 20° C pic.twitter.com/4DfldKJv6i — NFL Deutschland (@NFLDeutschland) January 12, 2024

Anfang November waren beide Teams in Frankfurt im ersten von zwei Deutschland-Gastspielen gegeneinander angetreten, die Chiefs gewannen 21:14. In diesem Jahr gibt es übrigens wieder ein NFL-Spiel in München mit den Carolina Panthers als „Heimmannschaft“.

Wie heißen die Favoriten?

Abgesehen von den in der regular season bärenstarken Ravens und 49ers ist mit den Chiefs (wie fast immer) zu rechnen, auch wenn die Mannschaft um Star-Quarterback Patrick Mahomes in dieser Saison ungewohnt häufig Schwächen zeigte. Mit im Mix sind auch die Dolphins und die Dallas Cowboys um Dak Prescott, dagegen stürzten die Philadelphia Eagles zuletzt nach eindrucksvollem Start total ab. Völlig abschreiben sollte man den Finalisten des Vorjahres aber nicht.

Deutscher Star-Receiver St. Brown muss gegen die Rams ran

Was interessiert aus deutscher Sicht?

Amon-Ra St. Brown. Der Deutsch-Amerikaner steht vor seinen Playoff-Debüt, mit den Detroit Lions tritt der Wide Receiver in der Nacht zu Montag (2 Uhr) gegen die Los Angeles Rams an. Der 24-Jährige hat im ersten Playoff-Heimspiel der Lions seit 1991 keine Nebenrolle, St. Brown ist ein wichtiger Passempfänger. Mit zehn Touchdowns gelang dem Sohn einer deutschen Mutter und eines amerikanischen Vaters in der Hauptrunde ein persönlicher Bestwert.

Die #NFLPlayoffs zerstören ALLE Neujahrsvorsätze – sind aber auch verdammt geil! pic.twitter.com/kYj0po8u6j — NFL Deutschland (@NFLDeutschland) January 11, 2024

Wie geht es weiter?

Am 20. und 21. Januar stehen die Divisional Playoffs an, das Viertelfinale. Am 28. Januar folgen die beiden Halbfinals, der Super Bowl LVIII (58) findet am 11. Februar im Allegiant Stadium, Heimstätte der Las Vegas Raiders, statt.

Das könnte Sie auch interessieren: NFL-Playoffs stehen: Packers noch dabei, Deutscher gegen Los Angeles

Wer überträgt?

RTL zeigt am Wochenende alle sechs Spiele live im Free-TV, dazu auch online bei RTL+ im Stream. Auf der Streaming-Plattform DAZN sind für Abonnenten ebenfalls alle Partien zu sehen. (lg/sid)