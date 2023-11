Football-Spektakel in Frankfurt! 50.000 Fans feiern „Heimsieg“ des Champions

Der Super-Bowl-Champion hat sich beim zweiten NFL-Spiel in Deutschland die Ehre gegeben – und ein Spektakel abgezogen. Beim 21:14 der Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins vor 50.023 Football-Fans im Frankfurter Fußball-Stadion überragte Superstar-Quarterback Patrick Mahomes mit zwei Touchdown-Pässen.

Frankfurt im heftigen Ei-Fieber. Mal wieder. 1977 wurde in der Main-Metropole mit den Löwen der erste Football-Verein Deutschlands gegründet. 2007 bestritten hier die Hamburg Sea Devils das letzte Spiel der NFL Europa überhaupt und gewannen gegen Frankfurt Galaxy den World Bowl. Und nun dieser Topspiel-Kracher aus der US-Superliga.

NFL: Kansas City Chiefs besiegen Miami Dolphins in Frankfurt

Schon viele Stunden vor den Kick-off war rund um das Stadion Party angesagt. Dominiert wurde das Bild von den roten Chiefs-Farben, aber natürlich waren auch alle anderen NFL-Teams vertreten. Der Matsch durch den Dauerregen machte da nichts, denn alle waren heiß auf das Match.

Offiziell war es ein Heimspiel – und das war spätestens nach den Nationalhymnen auch überdeutlich zu hören. Vor allem, weil Mahomes sein Team direkt über das Feld führte und einen Touchdown-Pass auf Rashee Rice warf – 7:0!

Und wenn die Dolphins am Ball waren, gab es ein lautes Pfeifkonzert, das gehört im Football schließlich dazu. Miami zeigte sich beeindruckt, kam in der Offense kaum in Schwung. Einen Volltreffer landete dafür ein Chiefs-Fan, der seiner Freundin erfolgreich einen Heiratsantrag machte. Das Stadion tobte!

Ein Chiefs-Fan freut sich mit einem Dolphins-Anhänger auf den Kracher in Frankfurt imago/Hartenfelser Ein Chiefs-Fan freut sich mit einem Dolphins-Anhänger auf den Kracher in Frankfurt

Erst recht, als Jerick McKinnon kurz vor der Halbzeit nach einem Mahomes-Pass auf 14:0 erhöhen konnte. Und dann noch diese krasse Szene: Ausgerechnet Ex-Kansas-City-Star Tyreek Hill verlor den Ball, die Chiefs-Defense nahm ihn auf und Bryan Cook lief ihn in die Endzone – 21:0 zur Pause!

Miami mit spätem Comeback-Versuch

Nach der eher unspektakulären Halftime-Show von Nico Santos und Kontra K meldeten sich die Dolphins spektakulär zurück – Tua Tagovailoa auf Cedrick Wilson, nur noch 21:7. Dazu ein Lauf von Raheem Mostert in die Endzone – 21:14 und damit Hochspannung!

BROUGHT THE PRESSURE TO FRANKFURT. pic.twitter.com/r8hARtmQok — Kansas City Chiefs (@Chiefs) November 5, 2023

Übrigens: Chiefs-Star Travis Kelce, dessen Popstar-Freundin Taylor Swift wie erwartet nicht mit in Frankfurt war, spielte sportlich nur eine Nebenrolle. Doch auch so reichte es für Mahomes und Co. zum Sieg, weil Kansas Citys Abwehr den Vorsprung in den letzten Sekunden verteidigte.

Taylor Swift nicht in Frankfurt dabei

„Die Atmosphäre hier in Frankfurt war unglaublich”, schwärmte Kansas Citys Trainer Andy Reid nach dem siebten Saisonsieg. „Ich habe viel Chiefs-Rot im Stadion gesehen, es war extrem laut, das hat uns sehr geholfen. Danke für diese Gastfreundschaft, Deutschland!“

Mahomes klatschte nach dem Spiel mit vielen Fans ab und schwärmte anschließend: „Eine unglaubliche Atmosphäre! Frankfurt liebt Football und die Chiefs. Ich möchte unbedingt zurück nach Deutschland kommen.“

In einer Woche treffen die New England Patriots und Indianapolis Colts an gleicher Stelle aufeinander. Und auch 2024 kommt die NFL zurück nach Germany. Dann wird wieder in München gespielt – und gefeiert.