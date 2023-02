Nächstes Sensations-Comeback von Tom Brady? NFL-Experte schätzt die Chancen ein

Erst Anfang Februar verkündete die NFL-Legende Tom Brady zum zweiten Mal sein Karriereende – bereits ein Jahr zuvor hatte der Star-Quarterback das vermeintliche Ende seiner Karriere bekanntgegeben. Der Rücktritt vom Rücktritt erfolgte damals nach gerade einmal 40 Tagen. Dieses Mal aber scheint die sportliche Laufbahn endgültig zu Ende zu sein, will ein Insider der NFL wissen.

Nach mittlerweile 23 Jahren im American Football hätte Brady zahlreiche Möglichkeiten, seine Karriere auch im Alter von 45 Jahren noch fortzusetzen. Nach seinem neuerlichen Rücktritt spekulierten die Fans auch über Wechsel zu den Dolphins, den 49ers oder den Raiders. Ab Mitte März ist der 45-Jährige nun offiziell Free Agent und hätte dann zumindest theoretisch die Möglichkeit, sich jedem NFL-Team anzuschließen.

Free-agent hat alle Möglichkeiten

Für den renommierten American-Football-Journalisten Albert Breer ist das aber eher unwahrscheinlich. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Mitte März plötzlich eine Kehrtwende vollzieht, um sich San Francisco, Las Vegas, Miami oder wem auch immer zur Verfügung zu stellen“, schreibt Breer in der „Sports Illustrated“. Zuerst hatte „Sport.de“ darüber berichtet.

Doch der NFL-Experte rät den Teams dazu, die Chance nicht gänzlich abzuschreiben. Niemand könne wissen, „wie sich Brady am ersten Tag des Trainingslagers oder am Eröffnungstag fühlen wird, wenn seine innere Uhr ihm sagt, dass es Zeit für die Football-Saison ist“, meint Breer. Seine Qualität habe Brady in der vergangenen Saison erneut unter Beweis stellen können, auch wenn er keinen Titel mehr holte und mit den Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys in den NFL-Playoffs ausschied (14:31).

Mit sieben Super-Bowl-Titeln kann Brady auf eine außergewöhnliche Karriere zurückblicken. Diesen Rekord wird er wohl noch lange halten, denn kein anderer noch aktiver Profi in der NFL kommt auf mehr als drei Ringe. Einen neuen Plan hat Brady auch schon: Zur Saison 2024/25 wird er NFL-Experte beim TV-Sender „Fox“ und kassiert für seinen Zehnjahresvertrag laut US-Medien 375 Millionen US-Dollar.