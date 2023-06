Nächstes Beach-Event auf St. Pauli: Freier Eintritt – aber keine Top-Duos

Die Jagd im Hamburger Sand geht weiter. Wenige Tage nach dem Event „King of the Court“ wird erneut Beachvolleyball gespielt. Die nationale Elite kämpft um Ranglistenpunkte. Die Top-Duos fehlen allerdings.

Gleicher Ort, gewohnter Sport. Nach dem internationalen Turnier-Format im rasanten Rundlauf-Modus wird ab heute (Quali) und bis Sonntag in der mobilen Active City Arena auf dem Heiligengeistfeld klassisch gespielt. Das Turnier der German Beach Tour verspricht einiges an Spannung.

Das Männer-Feld wird von den Vorjahressiegern Lukas Pfretzschner und Robin Sowa (FC St. Pauli) angeführt, die das zweitbeste deutsche Beach-Duo und Nationalteam sind. Die klare Nummer eins, Nils Ehlers und Clemens Wickler (Eimsbütteler TV), ist international im Einsatz: beim Elite-16-Turnier der Welttour im tschechischen Ostrava.

Beach-Event auf St. Pauli: Eintritt bei ersten Turniertagen frei

Gleiches gilt für das beste deutsche Frauen-Duo Svenja Müller/Cinja Tillmann, die ebenfalls in Ostrava aufschlagen. Laura Ludwig und Lousia Lippmann verzichten auch aufgrund von „Blessuren“ (Lippmann) auf ihren geplanten Hamburg-Start und treten eine Woche später beim „Beach Volley Nations Cup“ in Norwegen an. Auch Kira Walkenhorst fehlt. Die Vorjahressiegerin hat sich gerade einer Knie-OP unterzogen – Saisonaus.

Topgesetzt auf dem Kiez-Beach ist das Nationalteam Isabel Schneider und Julia Sude (FC St. Pauli), das bereits bei „King of the Court“ gespielt hatte. Nach dem Traininerwechsel von Ricardo de Andrade zu Burkhard Sude (MOPO berichtete) soll es nach zuletzt zähen Monaten aufwärts gehen. Ein Erfolg in Hamburg wäre ein guter Neustart.

Der Eintritt ist an den ersten beiden Turniertagen frei. Am Wochenende sichern Tickets die besten Plätze, freigebliebene Sitze können kostenlos genutzt werden. Informationen und Spielpläne: www.germanbeachtour.de.