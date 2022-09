Nach Viertelfinal-Einzug: Deutsche Basketballer bangen um NBA-Star

Die deutschen Basketballer bangen vor dem Viertelfinale am Dienstag um NBA-Profi Franz Wagner. Der 21-Jährige war beim Achtelfinalsieg gegen Montenegro am Samstagabend in Berlin im dritten Viertel umgeknickt und humpelte nach dem Spiel aus der Mercedes Benz-Arena.

„Es fällt mir schwer, zu spekulieren. Wir werden ein MRI machen, dann wissen wir mehr. Morgen werden wir sicherlich schlauer sein“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert nach dem 85:79, bei dem Wagner in 21:16 Minuten Spielzeit 14 Punkte erzielte.

Basketball-EM: Deutschland bangt um NBA-Star Franz Wagner

Der Ausfall von Franz Wagner wäre eine große Schwächung für die deutsche Mannschaft in einem wahrscheinlichen Viertelfinale gegen Titelkandidat Griechenland mit NBA-Star Giannis Antetokounmpo.

Der gebürtige Berliner von den Orlando Magic gehört zu den absoluten Leistungsträgern im Herbert-Team. Vor der EM war bereits sein Bruder Moritz Wagner wegen einer Knöchelverletzung ausgefallen. (dpa/pw)