Wieder verloren: Zverev zählt nicht mal zu den 130 besten Spielern

Alexander Zverev stützte sich geschlagen auf das Netz und klatschte dann schwer enttäuscht mit Andy Murray ab. Dem Olympiasieger und einstigen Weltranglistenzweiten blieb nach seinem Auftaktduell in Doha einmal mehr nur die Rolle des fairen Gratulanten – der deutsche Topspieler kommt auf der Suche nach alter Klasse nicht vom Fleck.

Zverev zählt mit Blick auf die Punkte in diesem Jahr bislang nicht einmal zu den 130 besten Spielern der Tour. Die warmen Worte von Murray, dem er nicht besonders nahe steht, konnten den ungeduldigen Hamburger kaum trösten.

MOPO

„Er hat sich mehr Chancen herausgespielt und war über weite Strecken der bessere Spieler“, sagte der frühere Weltranglistenerste aus Schottland, der sich über den Viertelfinaleinzug deshalb besonders freute: „Alex ist ein Spitzenspieler und ein großartiger Wettkämpfer, er kämpft immer bis zum Ende. Das ist eine seiner größten Stärken.“

Zverev trotz enttäuschendem Saisonstart mit Optimismus

Nach rund drei Stunden harten Kampfes auf dem Center Court der Qatar Open musste sich Zverev aber 6:7 (5:7) 6:2, 5:7 geschlagen geben, es war seine sechste Niederlage im neunten Tourauftritt des Jahres. Zverev, der in der ersten Runde von Doha von einem Freilos profitiert hatte, war zuletzt in Rotterdam im Achtelfinale ausgeschieden, hatte sich danach aber optimistisch gezeigt.

„Ich glaube, ich habe in Rotterdam viel besser gespielt als in den Wochen zuvor, obwohl ich in der zweiten Runde verloren habe“, sagte er laut des spanischen Portals „Punto de Break“: „Ich freue mich auf die nächsten Wochen und hoffe, dass ich mich weiter positiv entwickeln kann.“

Das könnte Sie auch interessieren: Boris Becker würdigt Tennis-Star Djokovic: „Er ist Teil meiner Familie“

Eine echte Entwicklung mit Blick auf die Resultate bleibt jedoch weiter aus, die schwere Knöchelverletzung der French Open mit nötiger Operation und langer Pause wirkt bis heute nach. In der Weltrangliste ist Zverev auf Rang 16 abgerutscht. Kommende Woche in Dubai wird er erneut versuchen, sich Erfolgserlebnisse zu verdienen. (sid/tie)