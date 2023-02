Boris Becker würdigt Tennis-Star Djokovic: „Er ist Teil meiner Familie“

Boris Becker hat seinen ehemaligen Schützling Novak Djokovic als „Teil meiner Familie“ bezeichnet und den Grand-Slam-Rekordsieger als „vielleicht besten Tennisspieler aller Zeiten“ gewürdigt. Auch nach der sportlichen Trennung im Jahr 2016 sei er Djokovic eng verbunden geblieben, der Serbe habe während Beckers Inhaftierung im Jahr 2022 „mich und meine Familie sehr unterstützt“.

In der zweiteiligen Dokumentation „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“, deren erster Teil bei der Berlinale vorgestellt wurde, kommen neben Djokovic unter anderem die beiden Tennis-Legenden Björn Borg und John McEnroe zu Wort.

Boris Becker nennt Djokovic „besten Spieler aller Zeiten“

Gerührt ist Becker aber vor allem über die Teilnahme von Djokovic: „Ich bin sehr stolz, dass der vielleicht beste Spieler aller Zeiten Teil einer Geschichte über Boris Becker ist“, sagte der dreimalige Wimbledonsieger auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Berlinale.

Produziert wurde die Dokumentation, in der unter anderem ein tränenreicher Boris Becker die Höhen und Tiefen seines bewegten Lebens Revue passieren lässt, von Apple TV+. Genaue Sendetermine wurden noch nicht bekannt gegeben. (mp/sid)