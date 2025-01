Nach schwerem Schicksalsschlag: Skisprung-Star mit bewegendem Coming-out

Der polnische Skispringer Andrzej Stekala hat sich nach einem schweren Schicksalsschlag öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt und mit bewegenden Worten für Respekt geworben. Er habe im November seinen Lebensgefährten verloren und wolle sich auch diesem zuliebe nicht mehr verstecken.

„Seit Jahren habe ich im Verborgenen gelebt, in Angst, dass ich verlieren könnte, wofür ich so hart gearbeitet habe“, schrieb der 29-Jährige bei Instagram: „Ich will nicht mehr verbergen, wer ich bin. Ich bin ich – ein Mann, der geliebt hat und immer noch liebt. Und ich weiß, dass er wollen würde, dass ich in Frieden mit mir selbst lebe. Versteht und respektiert das bitte. Meine Geschichte verdient Licht, keinen Schatten.“

In Stekalas polnischer Heimat ist die Situation für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intergeschlechtliche (LGBTI+) angespannt. Darauf wies Amnesty International hin.

Stekala ist bei der laufenden Vierschanzentournee nicht am Start, 2020/21 war er überraschend Tournee-Gesamtsechster geworden. In der aktuellen Weltcup-Saison kam Stekala nur in Wisla über das Zusatz-Kontingent von Polens nationaler Gruppe zum Einsatz, schied dort aber zweimal in der Qualifikation aus. Seine größten Erfolge sind die Bronzemedaillen mit Polens Team bei der WM 2021 und der Skiflug-WM 2020. (sid/tm)