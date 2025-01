Shampoo für Frauen, Geld für Männer: Die ungleiche Behandlung im Skispringen

Shampoo statt Asche, Werbegeschenke statt Scheck: Skispringerin Selina Freitag hat die Ungleichbehandlung im Weltcup beklagt und dies mit einem eindrucksvollen Beispiel belegt. Für ihren Qualifikationssieg in Garmisch-Partenkirchen am Montag habe sie nur einen Präsente-Beutel eines Sponsors erhalten – bei den männlichen Assen wäre das undenkbar.

„Bei den Männern gibt es für einen Sieg in der Quali 3000 Franken. Ich habe hier einen Bag mit Duschgel, Shampoo und vier Handtüchern bekommen. Nach dem Motto: So, hier, wir hatten leider keinen 500er übrig“, sagte die Team-Weltmeisterin in der ARD: „Ich möchte ja gar nicht groß darüber meckern, aber da sieht man die Unterschiede.“

Preisgeld bei den Männern mehr als dreimal so hoch

Bundestrainer Heinz Kuttin kann den Unmut seiner Athletin nachvollziehen. „Es hat sich in den vergangenen Jahren vieles zum Positiven entwickelt“, sagte der Österreicher: „Aber die Frauen wollen auch ein bisschen Geld verdienen, da wäre schon ein Schritt nötig.“

Das könnte Sie auch interessieren: Mit den Dire Straits zum Tournee-Sieg? So tickt Skisprung-Hoffnung Pius Paschke

Bei einem Weltcup-Springen kassieren die Frauen zwar Preisgeld – aber deutlich weniger als die Männer. Ein Weltcupsieg bringt ihnen 4300 Franken (4550 Euro), die Männer stecken aber 13.000 Franken (13.800 Euro) pro Erfolg ein. Bei der laufenden Two Nights Tour gibt es für die Gesamtsiegerin nach zwei Springen 10.000 Euro, der Sieger der Vierschanzentournee der Männer geht mit 100.000 Franken (106.000 Euro) nach Hause. (sid/mp)