Nach Horror-Sturz: „Schwerwiegende Verletzungen“ bei Skispringerin (21)

Die norwegische Skispringerin Thea Minyan Björseth fällt nach ihrem schweren Sturz beim Weltcup in Ljubno am Samstag für den Rest der Saison aus und wird auch die Heim-WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März) verpassen. Dies teilte Norwegens Verband am Sonntagmorgen mit.

„Thea hat sich schwerwiegende Verletzungen am Ellenbogen und Knie zugezogen“, sagte die die norwegische Mannschaftsärztin Guri Ekaas, ohne ins Detail zu gehen: „Nach einer umfassen Untersuchung in Norwegen können wird die endgültige Behandlung der Verletzungen planen, die eine Operation und eine anschließende Rehabilitation umfasst.“

Thea Minyan Bjørseth wird von Rettungskräften abtransportiert. Eurosport (Screenshot) Thea Minyan Bjørseth wird von Rettungskräften abtransportiert.

Die nach dem ersten Durchgang führende Björseth war nach der Landung heftig zu Fall gekommen. Die 21-Jährige, die dennoch Platz drei belegte, wurde lange im Auslauf behandelt, Kolleginnen und Kontrahentinnen hielten den Atem an. Schließlich wurde Björseth abtransportiert.

Für die Norwegerinnen ist es der nächste schwere Schlag. Zuvor hatte sich die siebenmalige Weltcupsiegerin Silje Opseth im Januar in Sapporo einen Kreuzbandriss zugezogen. (sid/mb)