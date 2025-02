Schock im Skisprung-Weltcup: Horror-Sturz überschattet Wettbewerb

Skispringerin Selina Freitag ist bei der von einem heftigen Sturz der Norwegerin Thea Minyan Bjørseth überschatteten WM-Generalprobe erneut auf das Podest geflogen. Freitag landete beim ersten von zwei Springen im slowenischen Ljubno auf dem zweiten Platz und musste sich nur Sloweniens Überfliegerin Nika Prevc geschlagen geben.

Die nach dem ersten Durchgang führende Bjørseth kam nach der Landung zu Fall und schlug hart mit dem Kopf auf. Die 21-Jährige, die dennoch Platz drei belegte, wurde lange im Auslauf behandelt, Kolleginnen und Kontrahentinnen hielten den Atem an. Schließlich wurde Bjørseth abtransportiert.

Bjørseth wird nach Sturz ins Krankenhaus gebracht

Durch Bjørseths Sturz lag Prevc deutlich vorne und feierte mit 90,5 und 95,0 Meter (280,0) ihren achten Saisonsieg. Damit baute die 19-Jährige auch die Führung in der Weltcup-Gesamtwertung aus. Freitag (240,6) hatte rund neun Meter Rückstand, bestätigte aber nach Platz drei in der Vorwoche in Lake Placid ihre starke Form und dürfte bei der WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März) zu den Medaillenkandidatinnen gehören.

Einen kleinen Schritt nach vorne machte Katharina Schmid. Die Weltmeisterin, die 2017 in Ljubno ihren ersten von mittlerweile 19 Weltcup-Siegen gefeiert hatte, wurde Siebte. Ihr erstes Podest seit Anfang Januar verpasste die 28-Jährige um umgerechnet keine zwei Meter.

Aufsteigerin Agnes Reisch, die zuletzt in Lake Placid als Zweite erstmals das Podest erreicht hatte, war nicht am Start. Bundestrainer Heinz Kuttin hatte der Allgäuerin nach aufregenden Wochen eine Verschnaufpause gegönnt. (sid/mp)