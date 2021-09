Bitter! RB Leipzig muss einige Wochen auf Offensivspieler Dani Olmo verzichten. Wie Trainer Jesse Marsch am Freitag mitteilte, habe sich der 23 Jahre alte Spanier am vergangenen Wochenende beim 1. FC Köln (1:1) einen „kleinen Muskelfaserriss“ im Oberschenkel zugezogen.

Laut Marsch könnte Olmo eventuell auch der Nationalmannschaft während der Länderspielpause im Oktober nicht zur Verfügung stehen. „Es ist nicht gut, aber auch nicht so schlimm“, sagte Marsch. Wegen seiner Teilnahme an der EM und an Olympia in Tokio hatte Olmo bereits die ersten drei Ligaspiele verpasst.

RB Leipzig: Dani Olmo verpasst Spiele in der Bundesliga und Champions League

Olmo fehlt RB, das nur eines von fünf Ligaspielen bisher gewonnen hat, in einer wichtigen Phase. Nach dem Ligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC trifft Leipzig in zwei weiteren Heimspielen auf den Champions-League-Kontrahenten FC Brügge (Dienstag, 21 Uhr) und den VfL Bochum (2. Oktober/18.30 Uhr).

„Sicher ist diese Woche eine wichtige Woche“, sagte Marsch: „Dreimal zu Hause ist wichtig. Unser Fokus liegt zu 100 Prozent auf Hertha. Das Wichtigste ist, Ergebnisse zu holen. Es ist keine Panik in der Gruppe.“ Das Remis in Köln bezeichnete der US-Amerikaner als „Schritt in die richtige Richtung“ und forderte zugleich: „Wir sind jetzt in der Phase, wo uns ein paar Ergebnisse gut tun.“ (SID)