„Mitten ins Herz“: Deutscher Leichtathletik-Star ist Mutter geworden

Mutter-Glück beim Hindernis-Ass Gesa Felicitas Krause. Die Leichtathletin ist zum ersten Mal Mutter geworden.

Die zweimalige WM-Dritte über 3000 Meter Hindernis brachte Tochter Lola Emilia zur Welt, am Sonntag teilte sie die frohe Botschaft mit ihren Fans bei Instagram. „Und plötzlich bist DU da und hast uns mitten ins Herz getroffen“, schrieb Krause: „Diese Form von Liebe ist einfach nicht in Worte zu fassen.“

Die 30-Jährige trug auf einem ihrer geposteten Fotos eine Kette mit den Olympischen Ringen und hielt ihre Tochter im Arm. Auf dem anderen ist sie gemeinsam mit ihrem Partner Robert und der kleinen Lola Emilia zu sehen. Einen Start bei den Sommerspielen 2024 in Paris peilt Krause an, das hatte sie vor der Geburt stets betont.

MOPO

„Für mich war immer klar, dass eigener Nachwuchs nicht das Karriereende bedeuten muss. Mir hat es auch Mut gemacht, das bei anderen Sportlerinnen zu sehen“, sagte Krause, die auch zweimal EM-Gold über die 3000 Meter Hindernis gewonnen hatte, Ende Januar im Interview mit der tz.

Trotz Geburt: Krause will zu Olympia

In Paris will Krause unbedingt dabei sein. „Diesen Traum will ich mir nächstes Jahr im Frühjahr erfüllen. Wenn ich zu Olympischen Spielen fahre, will ich die beste Version meiner selbst sein. Es wird aber eine ganz andere Ausgangslage sein“, sagte sie: „Ich bin dann quasi zwei Jahre kein Hindernis gelaufen. Das kann einem Angst machen. Aber die Vorfreude, diese Herausforderung anzunehmen, ist größer. Und der Gedanke, dass meine Tochter in Paris mit im Stadion sein kann, ist natürlich auch sehr verlockend.“ (sid/ds)