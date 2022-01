Vor drei Jahren verkündete Andy Murray in Melbourne, dass seine Karriere wohl zu Ende sei – jetzt feierte der 34 Jahre alte Schotte bei seiner erstmaligen Rückkehr zu den Australian Open einen triumphalen Erstrundensieg in einem Fünfsatz-Krimi gegen den Weltranglisten-23. Nikolos Basilaschwili. Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Murray besiegte den Georgier am Dienstag 6:1, 3:6, 6:4, 6:7 (5:7), 7:5.

Nach dem Match blickte der Brite, der fünf Mal im Finale der Australian Open stand und immer unterlag, erst andächtig gen Himmel und brüllte dann seine Freude heraus. „Es waren sehr harte drei, vier Jahre“, sagte Murray: „Ich dachte schon, ich hätte hier mein letztes Match gespielt vor drei Jahren. Es ist großartig, jetzt hier einen solchen Kampf über fünf Sätze zu gewinnen.“

Murray trotz Prothese konkurrenzfähig

Murray, aktuell 113. der Welt, war vor drei Jahren am Ende. Die Hüfte schmerzte unentwegt, keine Therapie brachte Linderung. Und so setzte sich der britische Tennis-Held im Januar 2019 mit zitternder Stimme und Tränen in den Augen vor die Presse und kündigte seinen Abschied vom Profitennis an.

Das könnte Sie auch interessieren: Australian Open: Zverev nach Auftakt-Sieg unzufrieden

Mittlerweile spielt er mit einer Oberflächenprothese aus Metall und kann noch immer mithalten, wie Murray gegen Basilaschwili, den Turniersieger von München des vergangenen Jahres, eindrucksvoll bewies. (SID/lp)