Millionensumme: NFL-Teams spenden für Opfer der Waldbrände in LA

Die Football-Profiliga NFL und vier ihrer Teams unterstützen vor dem Play-off-Start am Wochenende die von den verheerenden Waldbränden im Großraum Los Angeles betroffenen Gemeinden finanziell. Die Liga, die Los Angeles Rams, die Los Angeles Chargers sowie die Minnesota Vikings und die Houston Texans spenden insgesamt fünf Millionen US-Dollar an die Helfer in der kalifornischen Stadt. Zu den Empfängern gehören die LA Fire Department Foundation und das Amerikanische Rote Kreuz.

„Wir sind untröstlich über die verheerenden Verluste, die so viele Menschen in der Gegend von Los Angeles erlitten haben, und inspiriert von dem Heldentum der Ersthelfer und der Einwohner, die ihre Nachbarn unterstützt haben”, sagte NFL-Commissioner Roger Goodell: „Die NFL-Familie ist entschlossen, mit den Los Angeles Chargers und den Los Angeles Rams zusammenzuarbeiten, um ihre lokalen Gemeinden in Zeiten der Not zu unterstützen.”

Die NFL hatte bereits zuvor bekannt gegeben, dass das Play-off-Heimspiel der Rams gegen die Vikings in der Nacht zu Dienstag “im Interesse der öffentlichen Sicherheit” vom SoFi Stadium nach Arizona verlegt wird. Die Texans empfangen am Samstagabend deutscher Zeit die Chargers. (sid/mb)