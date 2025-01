Brände in Los Angeles vor NFL-Playoffs: Rams könnten in anderer Stadt spielen

Aufgrund der Waldbrände im Großraum Los Angeles steht auch die US-Footballliga NFL rund um den Start der Playoffs vor organisatorischen Herausforderungen, will aber eine Spielverlegung wenn möglich vermeiden. Sollte sich die Situation verschlimmern und das Spiel der Los Angeles Rams gegen die Minnesota Vikings nicht planmäßig im SoFi Stadium ausgetragen werden können, würden die Teams in das Stadion der Arizona Cardinals nach Glendale/Arizona ausweichen.

„Wie bei allen Spielen gibt es Notfallpläne für den Fall, dass ein Ortswechsel erforderlich wird“, hieß in einem NFL-Statement. Die Partie der ersten Playoff-Runde soll in der Nacht zu Dienstag deutscher Zeit (2 Uhr/DAZN) stattfinden. Auch die Rams beobachten die Situation, einem Bericht von ESPN zufolge seien aktuell keine Spieler oder Mitglieder des Teams von den Bränden betroffen.

Im SoFi-Stadium, dem mit rund 5,5 Milliarden US-Dollar teuersten Stadion der Welt, könnte in der Nacht auf Dienstag (MEZ) aufgrund der Brände in und um Los Angeles kein Football fliegen. IMAGO/Newscom World Im SoFi-Stadium, dem mit rund 5,5 Milliarden US-Dollar teuersten Stadion der Welt, könnte in der Nacht auf Dienstag (MEZ) aufgrund der Brände in und um Los Angeles kein Football fliegen.

Lakers und Clippers müssen ebenfalls bangen

Am Mittwoch (Ortszeit) war bereits das Spiel der Eishockey-Profiliga NHL zwischen den Los Angeles Kings und den Calgary Flames abgesagt worden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Auch die Basketballer der LA Lakers und Clippers könnten betroffen sein. Die Lakers sollen am Donnerstag in der NBA die Charlotte Hornets empfangen.

Durch die Brände, die seit Mittwoch von hunderten Feuerwehrleuten bekämpft werden und schon zehntausende Menschen in die Flucht trieben, stieg die Luftverschmutzung in Los Angeles stark an.

Dies könnte Sie auch interessieren: Fans pfeifen und fliehen: Schröder-Wechsel ist bislang ein Desaster

Laut ESPN variiert der Wert der Luftqualität nach dem Luftqualitätsindex durch Asche und Rauch in der Luft zwischen 150 und 300, wobei schon ein Wert von 150 als „sehr ungesund“ gilt. Der Wert in Inglewood, wo auch das SoFi Stadium liegt, soll bei 281 liegen. (sid/tm)