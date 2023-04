Messer-Attacke am Rothenbaum: Seles-Attentäter Günter Parche ist tot

Der Mann, der vor 30 Jahren mit einem Messer auf Tennisstar Monica Seles einstach, ist nach Informationen der „Bild“-Zeitung bereits seit dem vergangenen Jahr tot. Günter Parche sei im August 2022 im Alter von 68 Jahren in einem Pflegeheim im thüringischen Nordhausen gestorben, wo er die letzten 14 Jahren seines Lebens verbracht habe, berichtete die Zeitung am Freitag.

Am 30. April 1993 hatte Parche auf dem Center Court am Hamburger Rothenbaum mit einem Messer auf die damalige Weltranglistenerste Seles eingestochen. Das Messer drang knapp zwei Zentimeter in ihren Rücken ein.

Attentäter war ein Graf-Verehrer

Parche, ein Verehrer von Tennisstar Steffi Graf, konnte es damals nicht ertragen, dass Seles Graf von der Spitze der Weltrangliste verdrängt hatte. Er wollte die Serbin so verletzen, dass sie eine lange Zeit nicht mehr würde Tennis spielen können.

Vor Gericht erhielt Parche eine Bewährungsstrafe, weil ihm Gutachter eine psychische Störung attestierten.

Monica Seles hält sich nach dem Messerstich den Rücken. dpa Monica Seles hält sich nach dem Messerstich den Rücken.

Seles pausierte nach dem Attentat zwei Jahre, spielte nie wieder ein Turnier in Deutschland und verlor fünf Wochen nach dem schrecklichen Ereignis die Weltranglistenführung an Graf.