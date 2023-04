Gefälschtes Schumi-Interview! Familie leitet rechtliche Schritt ein

Ein erfundenes Interview mit dem früheren Rennsportler Michael Schumacher in einer deutschen Illustrierten sorgt für Wirbel. Die Zeitschrift „die aktuelle“ hatte diese Woche ihr Cover mit einem Foto des früheren Formel-1-Weltmeisters und der Überschrift „Michael Schumacher: Das erste Interview!“ aufgemacht, darunter prangte die kleinere Unterzeile „Es klingt täuschend echt“.

Erst im Innenteil klärte die Zeitschrift auf: Das Interview stamme von einer Internetseite, „die mit Künstlicher Intelligenz, kurz KI genannt, zu tun hat“. Die Familie Schumacher bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass sie rechtliche Schritte in die Wege leiten werde, darüber berichtete auch der Mediendienst „Übermedien“.

Die Familie von Michael #Schumacher geht juristisch gegen „Die Aktuelle“ vor. Das hat uns Schumachers Management bestätigt. Das Blatt hatte KI-Antworten als „Das erste Interview!“ mit Schumacher verkauft.



Wir hatten am Montag darüber berichtet: https://t.co/JCW7efssrV pic.twitter.com/fUpwRvSNAU — Übermedien (@uebermedien) April 20, 2023

Schumacher lebt seit einem schweren Wintersportunfall im Jahr 2013 völlig zurückgezogen. Über seinen Gesundheitszustand ist so gut wie nichts bekannt. Seine Familie versucht seit dem Unfall so wenig wie möglich über den 54-Jährigen preiszugeben. Seine Frau Corinna sagte zuletzt in der Netflix-Dokumentation „Schumacher“: „Wir versuchen, als Familie so weiterzumachen, wie Michael es mochte und immer noch tut. Und wir machen mit unserem Leben weiter. ‚Privat ist privat‘, wie er immer sagte.“

Das könnte Sie auch interessieren: Gestohlene Luxus-Uhr von Ferrari-Star: Festnahmen in Italien

Sie fügte außerdem hinzu: „Mir ist sehr wichtig, dass er sein Privatleben weiterhin so gut wie möglich genießen kann. Michael hat uns immer beschützt, und jetzt beschützen wir Michael.“ (dpa/cs)