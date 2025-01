Marmoush-Ersatz im Anflug! Holt Frankfurt auch noch ein Zweitliga-Juwel?

Der Wechsel von Frankfurts Omar Marmoush zu Manchester City ist nur noch Formsache. Vorbehaltlich des obligatorischen Medizinchecks soll der Ägypter demnächst bei den „Skyblues“ vorgestellt werden. Als Nachfolger haben sich die Eintracht-Verantwortlichen nun allem Anschein nach auf Elye Wahi (22) von Olympique Marseille festgelegt. Zusätzlich hat Sportdirektor Markus Krösche offenbar ein Juwel aus der deutschen Zweiten Liga im Visier.

Die Aufgabe könnte schwieriger kaum sein. 25 Scorer (15 Tore, zehn Assists) müssen ersetzt werden. So lautet die Hinrundenausbeute von Ex-St. Pauli-Stürmer Omar Marmoush, der sich vergangenen Freitag von den Eintracht Fans verabschiedet hatte.

Diese Lücke soll nun Marseille-Stürmer Wahi (Vertrag bis 2029) schließen. Mit dem Spieler seien sich die Verantwortlichen der SGE bereits einig. Dies berichtete auch Sky-Transfer-Experte Florian Plettenberg.

Nun vermeldet „Foot Mercato“, dass sich die Frankfurter auch mit OM geeignet hätten. Der 22-jährige Stürmer, der sowohl im Zentrum als auch auf dem Flügel einsetzbar ist, würde den derzeitigen Bundesligadritten rund 25 bis 30 Millionen Euro an Ablöse kosten.

25 Millionen Euro Ablöse für Marseilles Wahi?

Der Franzose war erst im Sommer vom RC Lens für 25 Millionen Euro nach Marseille gewechselt. In der laufenden Saison kommt er allerdings auf nur 13 von möglichen 18 Einsätzen. In diesen erzielte er drei Tore. Zudem kommt er meist nur von der Bank. Sein Marktwert ist in den vergangenen Monaten um zehn Millionen Euro gesunken und wird derzeit auf 25 Millionen Euro taxiert (laut transfermarkt.de).

Bei der SGE hat man in der näheren Vergangenheit gute Erfahrungen mit französischen Stürmern gemacht. In der Saison 22/23 holte die Eintracht Randal Kolo Muani von FC Nantes. Im vergangenen Winter wurde dann Hugo Ekitiké zunächst ausgeliehen, ehe er dann im Sommer fest verpflichtet wurde. Ein Kreis in den sich jetzt auch Wahi einreihen soll.

Frankfurt an Nürnbergs Tzimas interessiert

Zusätzlich zum Wahi-Transfer bastelt Markus Krösche laut Sky an einem Transfer von Stefanos Tzimas vom 1. FC Nürnberg. Allerdings würde es sich hier um einen Wechsel für den kommenden Sommer handeln. Das Juwel des Clubs kommt in dieser Saison bereits auf neun Treffer.

Der Grieche gilt als eines der vielversprechendsten Sturmtalente im europäischen Fußball. Derzeit ist er von PAOK Saloniki nach Oberfranken verliehen. Die „Glubberer“ besitzen allerdings eine Kaufoption für ihren Top-Stürmer, die bei 18 Millionen Euro liegen soll. Der FCN würde diese Option gerne ziehen und Tzimas anschließend direkt gewinnbringend weiterverkaufen – möglicherweise dann an die Eintracht aus Frankfurt.