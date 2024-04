„Macht keinen Sinn“: NBA-Superstar James bricht Pressekonferenz ab

LeBron James machte kurz seinem Ärger über die Schiedsrichter Luft, dann schüttelte der NBA-Superstar den Kopf und beendete die Pressekonferenz. „Was passiert hier?“, sagte der 39-Jährige von den Los Angeles Lakers, die Referees hatten ihn beim bitteren 99:101 im zweiten Playoff-Spiel bei Meister Denver Nuggets erzürnt.

„Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was im Replay Center vor sich geht”, sagte der Basketballstar. Dort werden wie im Fußball durch den VAR bei strittigen Szenen die Videos ausgewertet. „DLo (D’Angelo Russell, d. Red.) wird beim Zug zum Korb klar im Gesicht getroffen. Wofür zum Teufel haben wir ein Replay Center? Das macht für mich keinen Sinn, es macht keinen Sinn. Es ärgert mich.”

Lebron James left his post-game press conference after discussing the officiating in today's NBA games. pic.twitter.com/kcDZsHGeeE — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) April 23, 2024 Lebron James verlässt die Pressekonferenz.

Er habe auch gesehen, was am gleichen Abend beim Sixers-Knicks-Spiel passiert sei, sagte James, nach seinen Ausführungen legte er das Mikro auf den Tisch und stand auf. Allerdings hatte er zuvor alle zugelassenen Fragen beantwortet.

Trainer bekommt keine Gelegenheit für eine Auszeit

Auch nach dem Aufeinandertreffen zwischen Philadelphia und New York (101:104) hatte es Diskussionen gegeben. „Ich habe eine Auszeit gefordert, der Schiedsrichter hat mich angeschaut und ignoriert”, sagte Sixers-Trainer Nick Nurse: „Danach habe ich erneut eine Auszeit gefordert”, so Nurse, dieser Versuch sei ebenfalls erfolglos gewesen: „Vielleicht muss ich auf das Feld rennen, um Aufmerksamkeit zu bekommen.”

Philadelphia hatte 47 Sekunden vor Schluss mit 101:96 geführt, und doch verloren. Nurse wollte in der heißen Phase noch einmal auf seine Spieler einwirken, bekam aber nach eigenen Angaben keine Gelegenheit dazu. Laut ESPN will der Klub bei der NBA wegen der Schiedsrichterleistungen in den ersten beiden Spielen eine Beschwerde einlegen. New York führt in der Serie 2:0. (sid/pu)