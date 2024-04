Bundesliga-Star sieht Amateur-Kick in Hamburg: Sein Bruder spielt in Eimsbüttel

Prominenter Besuch am Reinmüller Sportplatz in der Eimsbütteler Tornquiststraße. Bei der Partie der Oberliga Hamburg zwischen dem HEBC und dem ETSV (1:1) am vergangenen Sonntag schaute ein Bundesliga-Star vorbei.

Mit 15 Toren gehört Ermedin Demirovic zu den besten Torjägern Deutschlands. Der Augsburger liegt in der Torschützenliste hinter Harry Kane (33 Tore, Bayern München), Serhou Guirassy (25, Stuttgart), Lois Openda (23, Leipzig) und Deniz Undav (17, Stuttgart) auf Rang fünf.

Demirovic-Bruder spielt für HEBC

Der Grund für den Besuch des Stürmers: sein Bruder Semir, 23 Jahre alt und Mittelfeldspieler beim HEBC. Demirovic ist gebürtiger Hamburger, spielte in der Jugend auch beim HSV und wechselte 2017 in die U17 von RB Leipzig.

Semir Demirovic ist der Bruder von Augsburg-Star Ermedin und kickt für den Hamburger Oberligisten HEBC.

Über Spanien, Frankreich und die Schweiz schaffte er 2020 den Sprung in den deutschen Profifußball beim SC Freiburg, von wo er 2022 zum FC Augsburg wechselte.

Jetzt war Ermedin auf Heimatbesuch bei Bruder Semir, der Sonntagvormittag 1:1 gegen den ETSV spielte. 68 Minuten lang durfte sein älterer Bruder ihm zuschauen, dann wechselte ihn sein Trainer Özden Kocadal aus. Über den späten Ausgleich von Johann Buttler (82.) jubelte er dann auf der Bank.