Lisa Tertsch sorgt für Triathlon-Party in Hamburg – aber dramatische Bilder im Ziel

Triathletin Lisa Tertsch hat zwei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris eine starke Generalprobe hingelegt. Die 25-Jährige belegte bei der vierten Station der World Triathlon Championship Series am Samstag in Hamburg den zweiten Platz, am Ende fehlten ihr nur elf Sekunden auf die französische Siegerin Cassandre Beaugrand. Annika Koch (Griesheim) belegte als zweitbeste Deutsche Rang sechs.

Im Ziel kam es dabei zu dramatischen Bildern. Tertsch war nach ihrem Schlussspurt völlig entkräftet und musste direkt von Sanitätern versorgt werden. Nach kurzer Behandlung ging es der Darmstädterin aber erkennbar besser.

Lasse Lührs enttäuscht im Männer-Rennen

Bei den Männern enttäuschte derweil Lasse Lührs (Bonn). Beim Erfolg des Australiers Matthew Hauser kam der 28-Jährige nur auf Rang 28 ins Ziel. „Der Sport ist hart. Ich hätte gerne ein besseres Ergebnis abgeliefert, vor allem bei der Atmosphäre hier beim Heim-Rennen“, sagte Lührs am ZDF-Mikrofon: „Jetzt habe ich zwei Wochen Zeit, um noch in Form zu kommen.“

Graf: „Mit der Platzierung ziemlich happy“

Besser verlief der Nachmittag dagegen für Henry Graf (Darmstadt), der bei seinem Debüt bei der WM-Serie 15. wurde. „Mit der Platzierung bin ich ziemlich happy“, sagte Graf: „Das ist schon noch einmal ein anderes Spiel, das hier auf dem Level gespielt wird.“

Das könnte Sie auch interessieren: Ein Hauch von Olympia in Hamburg: Dieses Triathlon-Spektakel spaltet die Weltelite

Bei der vierten von sechs Stationen der Weltserie gingen nicht alle Athleten des deutschen Olympia-Teams an den Start. In Laura Lindemann, Nina Eim, Tim Hellwig und Jonas Schomburg verzichteten vier der sechs deutschen Paris-Fahrer wegen eines Höhentrainingslagers auf einen Start an der Alster. (sid/bv)