Es ist ein Vorgeschmack. Olympisches Flair in Hamburg. Rund zwei Wochen vor Beginn der Sommerspiele in Paris wird die City der Hansestadt einmal mehr zur riesigen Sportarena. Geboten werden drei Disziplinen: Schwimmen, Radfahren, Laufen – alles in einem, dem traditionsreichen Hamburger Triathlon. Das Event spaltet die Weltelite.