Der Schweizer Alex Wilson ist am Sonntag bei einem nicht-internationalen Leichtathletik-Meeting in Marietta/USA die 100 Meter in 9,84 Sekunden gelaufen. Diese Zeit würde einen neuen Europarekord bedeuten, die Bestätigung wirft allerdings Fragen auf.

Seine Zeit wurde zwar vom Internationalen Verband registriert, aber viele Beobachter betonten die Streitbarkeit der Situation. „Wir wissen zu 100 Prozent, dass es nicht möglich ist“, twitterte der angesehene amerikanische Trainer Rana Reider. Auch wurden Zweifel geäußert, ob bei dem Meeting ein sogenanntes Start Information System eingesetzt wurde.

Leichtathletik: Zweifel an Europarekord von Schweizer Alex Wilson

Der 30-jährige Wilson erzielte seine Zeit im Rahmen seines Vorbereitungs-Trainingslagers auf die am Freitag beginnenden Olympischen Sommerspiele bei gerade noch zulässigem Rückenwind von 1,9 Metern pro Sekunde. Kurz darauf gewann er die 200 Meter in Schweizer Rekordzeit von 19,89 Sekunden (1,8 m/s). Der „Schweizer Blick“ schrieb von einer „Rekordflut“.

Wilsons persönliche 100-m-Bestzeit stand bis Sonntag bei 10,08 Sekunden, in dieser Saison hatte der gebürtige Jamaikaner bis dato eine 10,38 als Top-Zeit zu Buche stehen.

Berater verrät: Wilson hat selbst Zweifel an seinem Europarekord

Direkt nach seinem Lauf soll der Schweizer selbst Zweifel an seinem Rekord gehabt haben. „Direkt nach dem Rennen dachte Alex, dass er vielleicht 10,10 Sekunden oder bestenfalls 10,00 gelaufen ist, aber niemals so schnell, wie es auf der Anzeigetafel im Stadion und in den Ranglisten zu lesen war“, sagte Wilsons Berater Andreas Hediger am Montag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. „Stimmt es, sind Sie sicher, ist alles in Ordnung?“, soll Wilson die Offiziellen gefragt haben.

Weiter verriet Hediger, dass Wilson „sich selber nicht in so guter Form“ sah, „auch wenn er sich gut vorbereitet hatte. Aber auf dem Ergebniszettel stehen 9,84 Sekunden über die 100 Meter und 19,89 Sekunden über die 200 Meter“.

Der anerkannte Europarekord steht bei 9,86 Sekunden, gehalten vom Portugiesen Francis Obikwelu und dem Franzosen Jimmy Vicaut. Der europäische Verband European Athletics wird dafür verantwortlich sein, Wilsons Zeit als Europarekord zu validieren. (dpa/sid/hoe)