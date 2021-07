Die beiden positiv getesteten Sportler im Olympischen Dorf von Tokio gehören zum südafrikanischen Fußballteam.

„Wir haben drei Fälle in unserem Camp, zwei Spieler und ein Betreuer“, sagte Teammanager Mxolisi Sibam in einem Statement am Sonntag.

Südafrika soll am Donnerstag gegen Japan ins Turnier starten

Es handele sich um Rechtsverteidiger Thabiso Monyane (Orlando Pirates), Mittelfeldspieler Kamohelo Mahlatsi (Moroka Swallows) sowie einen Video-Analysten, der nicht im Dorf wohnt.

„Es wird täglich getestet“, sagte Sibam, „beide Spieler hatten erhöhte Temperatur und waren bei einem Speicheltest positiv. Dann wurden nasale Tests vorgenommen, und auch diese waren unglücklicherweise positiv.“ Es sind die ersten Coronafälle von Sportlern im Olympischen Dorf im Vorfeld der Sommerspiele (23. Juli bis 8. August).

Die Mannschaft befindet sich in Quarantäne und wartet auf weitere Testergebnisse. Eigentlich soll sie am Donnerstag ihr erstes Turnierspiel gegen Japan bestreiten. (sid/hoe)